Teszteljenek minden közintézményben! – kéri a polgármestert az ellenzék

Kecskemét főterén két ügyben tartott sajtótájékoztatót hétfőn az ellenzéki Szövetség a Hírös Városért Egyesület frakcióvezetője és helyettese.

Dobos József frakcióvezető-helyettes elmondta: miután Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is koronavírusos gócpontként beszélt a városról, tudni szeretnék, hány fertőzött van Kecskeméten, az iskolákban, óvodákban, idősotthonokban, valamint „hogy áll a kórház, mennyire bírja”. Egyúttal kérte a polgármestert, hogy minden közintézményben teszteljenek (az nem derült ki szavaiból, csak a dolgozókra gondol-e, vagy az intézményben lévő gyerekekre, idősekre is). Dobos József arról is beszélt, hogy tudomásukra jutott, hogy a kórházban az orvosok „nagy százaléka” Covid-fertőzött. Kijelentette: örülnek azoknak a polgármesteri rendelkezéseknek, amelyek a maszk használatát kötelezővé tették a helyi piacokon, és kérték, vizsgálja meg a további szigorítások bevezetésének lehetőségét. Végül felajánlotta az egyesület segítségét a kialakult helyzetben.

Szőkéné Kopping Rita frakcióvezető a polgármester által a szeptemberi közgyűlésen elmondottakat idézte, miszerint szeptember 15-én még kétmilliárd forint hiányzott a helyi adóbevételekből, ami természetesen még változhat év végéig. Szőkéné Kopping Rita azzal folytatta, jövőre ehhez újabb nagy kiadás társul, mert az országos költségvetésben az eddigi 40 milliárddal szemben 160 milliárd forint lesz a jobb anyagi helyzetű települések által fizetendő szolidaritási hozzájárulás, és ez Kecskemétnek is körülbelül 2,6 milliárd forint többletkiadást jelent. Ráadásul jövőre a város ugyanúgy nem számolhat a gépjárműadóval, mint idén, ez újabb 400 millió forint mínusz, az uniós projektek önerejének fedezésére felvett 6,5 milliárd forintos hitel törlesztőrészlete pedig évi 600 millió forint.

Szőkéné Kopping Rita ezért javasolta, hogy a polgármester, valamint dr. Salacz László és dr. Zombor Gábor, a város két országgyűlési képviselője lobbizzon, hogy jövőre a szolidaritási hozzájárulás kiszámításához ne a Kecskemétnek az adóbevételek szempontjából lényegesen jobb 2019-es évet, hanem az idei esztendőt vegyék alapul.

– Bort isznak, miközben vizet prédikálnak a Szövetség a Hírös Városért Egyesület képviselői. Összefogásra buzdítanak, mégis saját politikai céljaikra akarják használni a koronavírus járványt. Fontos leszögeznünk, hogy ez az egyesület nem más, mint egy politikai formáció, amely civilnek álcázza magát, és a baloldal érdekeit szolgálja. A baloldal érdeke pedig nem más, minthogy megbontsa azt a széleskörű összefogást, amelyiknek köszönhetően Kecskemét kiválóan védekezik a koronavírus járvány második hullámában is – reagált az ellenzéki sajtótájékoztatóra Nemcsik Mátyás, a Fidesz-KDNP frakció szóvivője.