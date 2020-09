Szakmai beszélgetést tartott dr. Ruszin Romulusz dandártábornok

A hazafias nevelésről konzultált kedden a Dózsa pedagógusaival dr. Ruszin Romu­lusz dandártábornok, helyettes államtitkár.

A rendészeti tagozatot is működtető Bajai SZC Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium vendége volt kedden dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium (HM) humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára. A politikus azért érkezett, hogy szakmai beszélgetést folytasson az iskola tanáraival, akiktől hosszú távon azt reméli, hogy az országért hatékonyan dolgozó, hazafias új generációt nevelnek. Nem titkolt célja volt persze az is, hogy népszerűsítse a kadétképzéseket, amelyek jelenleg három szinten zajlanak az országban.

– Beszélgetni és lehetőséget kínálni jöttem – utalt a honvédségi karriert előkészítő iskolák népszerűsítésére Ruszin Romulusz. – A Honvéd Kadét Program jelenleg is fut Magyarország több mint 70 iskolájában. Három szintje van: a csúcs nyilván a bentlakásos, debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, ahol 24/7-ben foglalkoznak honvédelmi neveléssel, illetve van a másik kettő, a szakképzés vagy az érettségi, ahol általános honvédelmi ismeretekből is tehetnek vizsgát a kadétok. Ez utóbbi persze plusz felvételi pontokat jelent a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen – magyarázta.

A politikus hangsúlyozta: talán még ezeknél is fontosabb, hogy a fiatalok közelebb kerülnek a honvédséghez, és „megtanulnak csapatban, egymásért dolgozni”, amivel még akkor is hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak, ha végül nem húznak egyenruhát. Szerinte maga a honvédelmi oktatás és az elvek átadása elsősorban nem azon múlik, hogy mit oktatnak a fiataloknak, hanem, hogy ki adja át a tudást – ezért is akart a Dózsa tanáraival találkozni. Örömmel vette észre, hogy ezeken a találkozókon a pedagógusok általában „nagyon nyíltak”, így a Honvédelmi Minisztérium dolgozói is sokat tanulnak tőlük.

– Tudjuk, hogy mekkora létszámú haderőt szeretnénk elérni 2030-ra, ezért törekszünk arra, hogy már a középiskolások ismerjék meg, mit jelen felvenni az angyalbőrt, mit jelent az országért dolgozni – fogalmazott hírportálunknak nyilatkozva Ruszin Romulusz. Hozzátette: nem véletlenül választotta a HM a kalocsai Dózsa szakközépiskolát a találkozó helyszínéül, hiszen az intézményben zajlik rendészeti oktatás, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy itt „eleve szeretik a fegyelmet”, ami jó táptalaja a honvédelmi és hazafias nevelésnek.