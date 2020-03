Szabadidejében rúdtáncol a kecskeméti régész

Lukács Nikoletta régész járt a kecskeméti Wojtyla Barátság Központban pénteken. Előadásában nemcsak az ásatások világába engedett bepillantást, hanem mesélt hobbijáról, a rúdsport szépségéről is.

A Wojtyla Ház népkonyhájára járó rászorultak egy különleges személyt ismerhettek meg Lukács Nikoletta személyében. A fiatal régész szakember 2016 óta dolgozik Kecskeméten, a Katona József Múzeum munkatársaként.

A vetített képes előadásában először kecskeméti, majd kínai ásatásokról mesélt.

– Az egyetemen az alapdiplomám szakdolgozatának témája a társasjátékok voltak, bemutatva a régészeti feltárások eredményei alapján, hogy már az őskorban is szerettek játszani – mesélte, majd helyi avar kori példát mutatott be.

2017-ben Kecskeméten, a Mercedes II. számú gyár építése előtt végeztek régészeti feltárásokat, és avar kori falura találtak, benne malomjátékokkal.

– A régészeti feltárások során egyetlen olyan házat találtunk, melynek padlójában 8 darab malomjátékot fedeztünk fel. Egymásra, a földbe véstek a malomtáblákat. A legkisebb 18×18 centis, a legnagyobb 30×30 centis volt. A malomjáték ugyanolyan volt mint ami ma is ismert. Ilyen sok malom ábrát egy helyen még sosem találtak a régészek Kárpát-medencében – részletezte Lukács Nikoletta.

– A malomjáték nagy múltra tekint vissza, már az őskorban is rajzoltak malomtáblát a barlangfalakra, bár akkor vélhetően nem játékként szolgált, hanem szimbolikus jelentősége volt. A világ feletti hatalmat jelképezhette. Az ókorból is több fennmaradt, melyek már vízszintes síkban készültek. Például Görögországban az Acropolis lépcsőjén is van egy. Középkorban templomok, várak falaira rajzoltak. Abban az időben a malom volt a szegény ember sakkja – tette hozzá.

Lukács Nikoletta ezt követően egy másik kecskeméti ásatásról is szólt, mely során egy Árpád-kori falut tártak fel szintén a Mercedes-gyár közelében. A fiatal régész egy harmadik ásatásról is szót ejtett. A Szegedi Tudomány Egyetem jóvoltából két évvel ezelőtt egy kínai ásatáson járt. A Tang- és a Qin- dinasztia nyomait kutatták egy kis település mellett, melynek 3 millió lakosa volt.

Nikoletta végül saját hobbijáról mesélt. 2014 óta rúdsportol, mely egy nehéz, akrobatikus sport.

– A rúdsportot amatőr szinten űzöm, utóbbi néhány évben már nem versenyzem. Korábban amatőr versenyt nyertem, s duóban Európai Bajnokságig jutottam, ahol bronzérmesek lettünk. Nagyszerű sport, de nehéz. Ma már csak szabadidőmben edzem – árulta el.