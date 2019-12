Sikeres évet zárt a Strázsa Tanya szociális szövetkezet

Családias hangulatú programmal búcsúztatta az idei esztendőt is a szabadszállási Strázsa Tanya Turisztikai és Képző Közhasznú Szociális Szövetkezet. A vendégek megismerkedhettek az elmúlt év eredményeivel, történéseivel, a rendezvényt kézműves termékek kiállítása, és vására színesítette.

A helyi közösségi házban megtartott évzáró ünnepség keretében a szociális szövetkezet megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató műhelyében készült terítőkből, koszorúkból, kosarakból, párnákból, karácsonyi díszekből válogathattak a vendégek. Az elmúlt év történéseiről Németné Horváth Beáta, a Strázsa Tanya Közhasznú Szociális Szövetkezet igazgató elnöke számolt be.

– Az idén tovább bővült a Strázsa tanya tevékenységi köre, illetve vállalkozó tevékenységünk jelentősen megerősödött. Felújítottuk szobáinkat, további apartmant alakítottunk ki, illetve wellnessrészleggel, szabadtéri medencével bővül vendégházunk, komolynak számító, 52 egységből álló napelemparkot telepítettünk, folyamatban a családi szabadidőpark létrehozása, amely újabb munkalehetőséget kínál a megváltozott munkaképességűek számára, illetve elősegíti a fogyatékossággal élők beilleszkedését, társadalmi elfogadását. Ennek a folyamatnak a része az értelmi fogyatékossággal élő munkatársaink részére létrehozott új szolgáltatásunk, a Strázsa Kégli támogatott lakhatás, mely – mint vállalkozás által működtetett támogatott lakhatás – egyedülállónak számít az országban – sorolta az elnök asszony.

A szövetkezet idén folytatta és bővítette a 2018-ban elindított tudásmegosztó programját a hasonló tevékenységet folytató társadalmi vállalkozások számára, ahol a résztvevők az elmélet mellett gyakorlati ismeretekre is szert tehetnek. A társadalmi vállalkozás komplex tevékenységét többek között Angliában, Franciaországban, Szlovákiában, valamint Izlandon is megismerhették a szakemberek.

– Szövetkezetünk akkreditált munkahelye, amely a térségben élő megváltozott munkaképességű, elsősorban értelmi fogyatékos lakóknak biztosít munkalehetőséget, idén is kiváló eredményekkel büszkélkedhet. Termékeinket már negyedik éve mutathatjuk be és értékesíthetjük budapesti rendezvényeken, nemzetközi macskakiállításokon, és megfordultunk már több közeli és távolabbi településen, de vendégházunk szállóvendégei is szívesen visznek haza a Strázsára emlékeztető ajándék- és használati tárgyakat – tette hozzá Németné Horváth Beáta.

A fogyatékkal élő fiatalok a munka mellett önkénteskedtek a helyi könyvtárban, rendszeresen indultak mesemondó versenyeken, de a pihenésre is jutott idő. A Strázsa Kégli segítő munkatársai egy rekreációs hetet tölthettek az ÉTA Országos Szövetsége támogatásának köszönhetően Balatonmáriafürdőn.

– Tevékenységünk lényege, hogy a társadalom teljes értékű felnőtt emberként kezelje a fogyatékkal élőket, segítsék integrálódásukat. Nem arra van szükség, hogy sajnálják vagy gyerekként kezeljék őket, hanem, hogy lássák, ha segítséggel is, de képesek a munkavégzésre. Úgy hiszem az idei évben újabb nagy lépéseket tettünk céljaink eléréshez – tette hozzá a Strázsa Tanya Közhasznú Szociális Szövetkezet igazgató elnöke.