Rendbe kell tenni idén Csengőd pénzügyeit

Az idei év a vízválasztó Csengőd életében, rendbe kell tenni az önkormányzat pénzügyeit. Ha ez sikerül, akkor nyugodtabb évek elé nézhet a település.

Ezekkel a szavakkal jellemezte diplomatikusan települése anyagi helyzetét Pivarcsi Csaba. A település tavaly megválasztott polgármestere azonban bizakodva néz a következő évek elé. Mint mondta, olyan kötelezettségvállalásokat kellett átvennie, amelyeket csúsztatni kellet az idei évre. Több olyan pályázat van, amelynek a megvalósítása már hosszú évek óta húzódik. Ezeket zárják le 2020-ban.

– Több programot be kell fejeznünk. Az egyik a szociális étkeztető kapacitásbővítése. Ez egy 2015-ben beadott, de 2016-ban megnyert pályázat. Az akkori tervezés alapján nehéz beruházást végezni, mert az árak elszálltak. A biomasszaerőmű-pályázat is aktív, de a kivitelezési árak itt is elszabadultak. A köztéri térfigyelőkamera-rendszer kiépítése tűnik a leggyorsabban kivitelezhető projektnek. A Magyar Falu Program keretében az óvoda udvarának fejlesztése történik, a pályázati pénzből egy játszóteret építenek fel – mondta az elöljáró.

Kérdésünkre, hogyha tudta volna, hogy egy-két csapdahelyzet vár rá, akkor is vállalta volna a megméretést az ősszel, Pivarcsi Csaba igennel válaszolt. A falu első embere, az elmúlt két év kivételével, 18 éven át Csengődön dolgozott.

– Annyian megkerestek, hogy induljak, hogy a tisztesség is úgy kívánta, hogy megméressem magamat – mondta a polgármester, aki hozzátette: a képviselő-testület lelkes csapat, napi szinten konzultálnak egyes dolgok gyorsabb megoldása érdekében. A jövőt tekintve Pivarcsi Csaba elmondta: átgondolják az önkormányzat mezőgazdasági vállalkozási projektjét.

Amikor a korábbi elgondolás megszületett, akkor több mint ötven ember volt közmunkás. Az akkori időkhöz képest ráadásul jóval több a megművelendő önkormányzati föld is. – Jó hír, hogy a munkaképes emberek többsége állást szerzett, így ma már kevesebb olyan dolgos kezű maradt, aki művelheti a falu földjeit – mondta Pivarcsi Csaba polgármester.