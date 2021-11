Orvosi műszerekre és technikafejlesztésre fordították az adományt Baján

Orvosi műszerekre és technikafejlesztésre fordították azt a több mint ötmillió forintos adományt a Bajai Szent Rókus Kórházban, amit az Axiál Kft. adományozott az intézménynek. A nyári jótékonysági futás bevételét a tulajdonosok megduplázták, ebből vásárolhatott a kórház modern endoszkópos műszereket és fúrómotort.

Az adományt néhány nappal ezelőtt adta át Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi, az Axiál Kft. tulajdonosa dr. Tóth Gábornak, a Bajai Szent Rókus Kórház főigazgatójának és dr. Márkus Mária főorvosnak. Az eseményen elhangzott: nyáron volt egy jótékonysági futás az Axiál Kft. 30. évfordulójának tiszteletére, amelynek felajánlása volt, hogy a Bajai Szent Rókus Kórház kapja a befolyt összeget.

– A tulajdonosok megduplázták azt az összeget, amely a jótékonysági futásból befolyt. Ezt a pénzt fordítottuk orvosi műszerekre és technikafejlesztésre. Jelenleg nem olyan könnyű ezeknek a beszerzése, de sikerült, és most szeretném megmutatni, hogy mire költöttünk több mint ötmillió forintot. A traumatológiai osztálynak szánjuk a fejlesztést. Köszönöm az Axiál Kft.-nek és Harsányiné dr. Fodor Gyöngyinek, aki régóta kapcsolatban van a kórházzal, ezért mindig szívén viselte a Bajai Szent Rókus Kórházat – fogalmazott dr. Tóth Gábor.

Elhangzott, hogy nem ez az első alkalom, hogy az Axiál Kft. támogatta a kórházat. A főigazgató azt is kiemelte, hogy mindig akkor jött a támogatás, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Tavaly tavasszal, a Covid-járvány idején például speciális FFP2 maszkokat kaptak, amiknek a beszerzése nagyon nehéz volt.

– Külön köszönet érte, hogy a dolgozókat meg tudtuk védeni. Korábban is volt olyan műszerbeszerzés, amely az Axiál Kft.-nek köszönhető. Remélem, ez a jó kapcsolat a város legnagyobb munkaadója és a város legnagyobb cége között továbbra is ilyen szépen megmarad – hangsúlyozta Tóth Gábor.

Harsányiné Fodor Gyöngyi köszönetét fejezte ki a kórház dolgozóinak, a város lakóinak, az egész kicsiktől a felnőttekig, idősebbekig, akik részt vettek a jótékonysági futáson. Elmondta, hogy hagyományt szeretne teremteni az idén első alkalommal megtartott jótékonysági futásból.

– Nemcsak futottak, hanem jól is érezték magukat, és egy jótékony cél érdekében tették mindezt, az Axiál Kft. harmincadik születésnapján. Ennél szebb születésnapot nem is kívánhattunk. Nagyon boldog voltam, amikor a Szentháromság téren láttam azt a sok embert zenére bemelegíteni. Nekem az a vágyam, hogy ezt a jótékonysági futást jövőre is megszervezzük és újra segíteni tudjuk a kórházi dolgozók munkáját. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy részt vettek a futáson – mondta Harsányiné Fodor Gyöngyi.

A sajtótájékoztatón részt vett dr. Márkus Mária főorvos is, aki a traumatológia képviselőjeként, valamint a központi műtő vezetőjeként elmondta, hogy milyen óriási fejlődést jelentenek az endoszkópos műszerek, mind a traumatológiában, mind az ortopédiában. Megtudtuk azt is, hogy a Bajai Szent Rókus Kórházban immár artroszkópos műszerekkel műtik a térdízületet és a vál­lízületet is.

– Az egynapos sebészet után a beteget hamar haza tudjuk engedni. Nem kell sokáig a kórházban maradnia, nincs hegképződés, vagy minimális. A fúrómotor a baleseti sebészetben a töréseknél, a lemezek behelyezésénél jelent előnyt. Ezek sajnos hamar kopnak, tehát nagyon örülünk annak, hogy kaptunk ilyen készletet – részletezte Márkus Mária.