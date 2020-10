Őrjeg olyan csoda, amiért érdemes bakancsot húzni

Bács-Kiskun megyének is vannak olyan természeti értékei, melyek miatt érdemes bakancsot húzni és túrára indulni. Ilyen például a Duna-Tisza köze déli részén, a Kalocsai Sárközben elterülő Turjánvidék tájképi értékekben egyik legváltozatosabb területe, az Őrjeg.

Az őrjeg szó eredete az etimológiai szótár szerint is ismeretlen, viszont mindig vadregényes, vizes, éppen ezért az év nagy részében járhatatlan területekre használták a helyi lakosok.

– Nem csoda, hiszen a víz itt mindig is a legmeghatározóbb ökológiai tényező volt, és most is az. A vízrendezések és a Duna védműrendszerének megépítése előtt a folyó gyakran elöntötte. A lápvidéket körülvevő települések ezért tudatosan magasabb homokhátakra, löszpartokra épültek – magyarázta Agócs Péter természetvédelmi őrkerület-vezető, aki kiváló ismerője az izgalmas, ám kevésbé ismert vidéknek.

Az „ismeretlenségből” való kitörés egyik fontos állomása volt, hogy idén március végén az Őrjeg hazánk tizenhatodik natúrparkjaként megkapta a névhasználati jogosultságot a természetvédelemért felelős agrárminisztertől. A térség öt települése – Hajós, Császártöltés, Homokmégy, Érsekhalma és Öregcsertő – csatlakozott a natúrparki kezdeményezéshez, melynek kiterjedési területe több mint 32 ezer hektár.

– A natúrpark létrehozásának lehetőségét a térségben természetközeli és ökológiai gazdálkodást folytató fiatal gazdálkodók vetették fel, akik az elmúlt években következetesen dolgoztak az Őrjeg gazdag természeti és táji örökségének megőrzéséért. Tevékenységük középpontjában a természetközeli gazdálkodás, azon belül is kiemelten a legeltetéses állattartás, mint tájművelési tevékenység népszerűsítése áll, amihez szervesen kapcsolódik a védett természeti értékek megőrzése és az egészséges helyi termékek előállítása. Mindehhez jelenthet alapot a térség vízszabályozásának újragondolása, a vízvisszatartás lehetőségének megteremtése. E tevékenységek szélesebb körű partnerségben zajló, hatékonyabb és hosszú távon is eredményes folytatásához a natúrpark biztosíthat megfelelő kereteket – tudtuk meg Agócs-Paluska Évától, az Őrjeg és Szőlőhegyei Natúrpark Egyesület elnökétől.

A natúrpark munkaszervezeti feladatait – a csatlakozó települések önkormányzatainak felhatalmazása alapján – az egyesület látja el. A települések vezetői a kezdetektől fogva támogatták a kezdeményezést, és bízták rá a natúrpark szakmai munkájának koordinálását az egyesületet létrehozó, a természetvédelem és a vidékfejlesztés terén nemcsak felsőfokú végzettséggel, hanem többéves gyakorlati tapasztalattal is rendelkező tagokból álló szakmai közösségre.

– Az egyesület működését egyre szélesedő partnerhálózat támogatja. Többek között a működési területével érintett Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága már a megalakulástól kezdve segíti a natúrparkunk tevékenységét. A natúrparki közösség továbbra is nyitott az alapelvekkel azonosulni tudó térségi partnerek csatlakozására – tette hozzá Agócs-Paluska Éva.

Mint megtudtuk: a szakmai csoport a térségfejlesztés egyik kiemelt irányának az agroturizmus feltételeinek megteremtését tartja. A megvalósítás gerincét egy natúrparki mintagazdaság-hálózat képezi, amely a természetkímélő gazdálkodást folytató gazdaságokat, a kézműves termékeket előállító vagy szolgáltató, turizmusra fogékony vállalkozókat fogja össze. Cél, hogy minden mintagazdaság legalább egy teljes napos, egyedi jellegű programot tudjon biztosítani az érdeklődőknek, további lehetőségként ajánlva a következő natúrparki bio- és ökogazdaság felkeresését.

– Reményeink szerint nem is olyan távoli cél, hogy a természeti élményekre vágyók számára egy egyedi jellegű látnivalókban gazdag, élményszerű megismerést biztosító túraútvonal-hálózat ­álljon rendelkezésre. Ugyanakkor a kapcsolódó helyi ­jellegű szolgáltatások révén a turisztikai bevételek az őrjegi közösségeken keresztül hasznosulnak, hosszú távon is biztosítva ezzel a turisztikai termék ­fenntarthatóságát, mind környezeti, mind társadalmi, mind gazdasági szempontból. A hasonló jellegű szelíd turisztikai termékek kialakításának fontosságát a pandémiás helyzet tovább igazolta. További célok között szerepel ­mindehhez kapcsolódóan egy helyitermék-bolt és egyben ­turisztikai információs központ kialakítása, illetve saját natúrparki védjegy bevezetése – sorolta Agócs-Paluska Éva.