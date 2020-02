Olimpikonokkal együtt ünnepeltek Kiskunmajsán

Risztov Éva olimpiai bajnok úszó és Harsányi Gergely olimpikon kézilabdázó is ott voltak azon a lélekmozgató rendezvényen, melyet a magyar para sport napja alkalmából tartottak a majsai művelődési központban.

A szervezők szándéka szerint a városban először megrendezett érzékenyítő nap célja az volt, hogy ráirányítsák a figyelmet a fogyatékkal élőkre, azok mindennapi életére, problémáira.

„Fogyatékosnak lenni nem jelenti azt, vesztesnek lenni.” – volt a mottója a napnak, amire ép és fogyatékkal élők is szép számmal érkeztek. Az előadók között volt a kiskunmajsai Dinda Zsolt, akinek egy évtizeddel ezelőtt egy orvosi beavatkozást követően bénultak le a lábai és kényszerült tolókocsiba.

A most 42 éves családapa az életében fordulópontot jelentő műhiba után úgy döntött: nem adja fel, nem fordul befelé, nem akarja önmagát sajnálni, hanem alkalmazkodik és kihozza a legtöbbet a lehetőségeiből. Mint fogalmazott: „Nem mindegy, hogy azt nézzük, hogy a pohár félig üres, vagy azt, hogy félig tele van. Minden fejben dől el.”

A kiskunmajsai rendezvényen életmódtanácsokat adott Patyi Gabriella kiskunmajsai gyógytornász, valamint bemutatkozott a Nem Adom Fel Alapítvány is. Két olimpikon, Risztov Éva, a 10 km-es hosszútávúszás 2012-es olimpiai bajnoka, valamint Harsányi Gergely kézilabdázó, aki tagja volt a 2004-ben és 2012-ben is olimpiai 4. helyezett magyar válogatottnak is beszéltek a pályafutásukról. Mindketten azt hangoztatták: reális célokkal és kitartással az épek és a fogyatékkal élők is megvalósíthatják álmaikat.