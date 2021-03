Nem enged a vírus Bács-Kiskun megyében

A járvány kezdete óta összesen 30 192 fertőzöttet regisztráltak a megyében.

Ezt ne hagyja ki! Nézőpont: a baloldal nem kormányzóképes

Mint arról beszámoltunk, folyamatosan zajlik az oltás, már 1 920 347 fő a beoltottak száma, ebből 689 392 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a korlátozások továbbra is érvényben vannak. Kérjük, hogy tartsák be az óvintézkedéseket!

7263 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 641 124 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 20 161 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 399 961 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 221 002 főre emelkedett.12 291 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1497-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltási program rendben, ütemezetten zajlik, Magyarország a második az uniós oltási ranglistán. A magyar lakosság átoltottsága elérte a 19,5%-ot szemben a 10,6%-os uniós átlaggal. A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. A kórházi oltópontokon Pfizerrel, a háziorvosoknál Sinopharmmal, AstraZenecával, és Modernával folytatódik az oltás. A kormány döntött az óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozók kampányszerű oltásáról is. Kérjük, őket, hogy ha még nem tették, akkor ma éjfélig regisztráljanak! Munkába álltak a katonai oltóbuszok is, amelyeket elsőként Nógrád megyei kistelepüléseken használnak mobil oltópontként a regisztráltak oltására.

Bács-Kiskun megyében az elmúlt napon 348 új fertőzöttet azonosítottak.

A járvány kezdete óta összesen 30 192 fertőzöttet regisztráltak a megyében.

Borítóképünk illusztráció.