Már készülnek a Kiskunfélegyházi Libafesztiválra

Szeptember 6-án és 7-én rendezik a 21. Kiskunfélegyházi Libafesztivált.

Sajtótájékoztatón Csányi József polgármester arról számolt be, hogy a fesztivál fennmaradását a félegyházi önkormányzat a Móra Ferenc Művelődési Központtal és az Integrál Zrt.-vel szoros együttműködésben tudja biztosítani. Ugyanakkor arra is nagyon büszke, hogy a megye harmadik legnagyobb városaként idén Félegyháza adhat otthont a második Megye Napoknak. A polgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy bár még folynak a városközpont felújítási munkálatai, de a fesztiválig biztosan elkészülnek a szakemberek, így a megszokott városháza előtti térről nem szorul ki a rendezvény.

Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, biztos abban, hogy Kiskunfélegyháza tökéletes helyszíne lesz a második Megye Napoknak, melynek keretében a megye mind a tizenegy járása bemutatkozik majd. Tizenhárom sátorban Bács-Kiskun megye valamennyi értékét megismerhetik a látogatók és belekóstolhatnak a térség gasztronómiájába. Az ünnepi közgyűlést a városháza dísztermében tartják, ahol a megyei kitüntetéseket is átadják.

– Ez a rendezvény nem öncélú. A libával foglalkozó emberek és a libához kapcsolódó munka bemutatása mellett mindenképp a város megismertetését is szolgálja, hiszen az ide érkező vendégek messzire viszik a jó hírét – nyilatkozta dr. Horváth Sándor az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója. Hozzátette, ez a fesztivál a szórakozásról, a családokról, a közösségekről és mellette a libához kapcsolódó szakmai értékekről szól.

Vajda Tamás, az Integrál-Group Kft. ügyvezető igazgatója a szakmai konferencia témáit ismertette, melyek egyik kiemelt témája az antibiotikum alkalmazása az állattenyésztésben lesz, de az állatjóléti támogatások aktualitásairól értesülhetnek a tanácskozás résztvevői. Mivel Félegyháza a libafeldolgozásról híres, egy tudományos előadás keretében helyre teszik azt a kérdést is, mi a különbség a libamáj és a kacsamáj között. Választ kaphatnak az érdeklődők arra is, hogy nemcsak múltja, jelene, hanem jövője is van a libatartásnak – sorolta Vajda Tamás.

Nyitóképünk illusztráció,

fotó: Komka Péter, MTI.