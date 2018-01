Közösségi sétaélmény várja a sportolni vágyókat

Hónapok óta csaknem minden hétvégén sétálók kígyóznak a domb körül, Benkó Zoltán Szabadidőközpontban. Danis Zsuzsanna edző és a sportok szerelmese szinte minden hétvégére meghirdeti a „Tempós séta” nevű ingyenes sportprogramját a legnagyobb közösségi portálon.

Zsuzsa augusztusban döntött úgy, hogy egy sérülés miatt futásról gyors sétára vált. Kezdetben maga sétált a domb körül és mint mondta, olyan izmait kezdte érezni a gyaloglás hatására, amit korábban még a futás során sem.

– Tudtam, hogy sok ember van, aki szeretne sétálni, de nincs kivel elmennie, egyedül pedig nem indul el, ezért csináltam egy eseményt Facebookon és már az első alkalommal kijöttek huszonöten. Mondhatom meglepődtem. Ezen felbuzdulva majdnem minden hétvégére szerveztem sétát. – idézte vissza a kezdeteket az ötletgazda.

Zsuzsa jó érzékkel tapintott rá egy érzékeny pontra, amit az is mutat, hogy eseményeire egyre többen látogatnak el. A létszám időjárásfüggő, rossz időben a legkevesebb 8 fő volt, a legtöbb pedig múlt hét szombaton, 80 feletti résztvevővel.

Kortól, nemtől és edzettségi állapottól függetlenül bárki részt vehet a sétákon.

Zsuzsa különösen ajánlja azoknak a sportolni vágyóknak, akiknek életük valamely szakaszában valamilyen negatív élmény, vagy a rossz testnevelésórák elvették a kedvét és önbizalmát a sporttól. Ez a közös gyaloglás a jó levegőn, a természet lágy ölén olyan pozitív élményforrást jelent, ami felülírja a régi kellemetlen tapasztalatokat és meghozza a kedvet a sporthoz.

A séták mindig egy rövid bemelegítéssel, átmozgatással és Zsuzsa rövid instrukcióival kezdődnek, így aki korábban nem állt bensőséges viszonyban a mozgással, az is megismerheti azt, hogy mire kell figyelnie.

A séta 6-7 kilométer, ami valamivel több, mint 1 óra alatt teljesíthető. Zsuzsa hangsúlyozta, hogy nincs elvárás a tempót és az időtartamot tekintve. Hiszen az a lényeg, hogy kellemes élmény legyen a sport mindenki számára, és azt csak saját ritmusunk szerint tudjuk átélni. A séta több célnak megfelelhet: valaki a fogyás-erőnlét növelés céljából jön, valaki a komolyabb kihívásokra való felkészülés első lépcsőfokaként tekint a sétára és megint más az elcsendesedés és a gondolatok rendezésének forrását látja a mozgásformában.

– A domb körüli egyórás sétán az edzettebbek megcélozhatják azt is, hogy adott idő alatt minél nagyobb távolságot tegyenek meg. Nem csak körülötte sétálunk, hanem a dombra is felgyalogolunk, 100-200 és 300 méteres szakaszokon. Ez megemeli a pulzust, ami intenzívebbé teszi a sétát és jót tesz a keringésnek. Persze mindenki erőnlétének megfelelően dönthet arról, hogy megmássza-e az emelkedőt vagy sem. A tempó megválasztására is ugyanez érvényes, tehát mindenki maga választja meg azt az iramot, amit bír, de a városi sétánál mindenképp legyen intenzívebb. – mondta Danis Zsuzsa, és kiemelte: – Ezzel azt szeretném üzenni az érdeklődőknek, hogy nem feltétlenül kell bonyolult mozgásformában gondolkodniuk, ha el akarnak kezdeni sportolni. El lehet kezdeni sétával is és mindenki elkezdi folyamatában érezni azt, hogy mikor jön el az, amikor már újabb mozgásformákra is nyitottá válik. Szeretném, hogy az emberek ne gyötrelemnek, hanem örömnek éljék meg a mozgást.

A sétálni vágyó kezdők, haladók és profik mindig megtalálják az aktuális „Tempós séta” esemény időpontját a legnagyobb közösségi oldalon.