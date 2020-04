Kiürítette az egyházi perselyeket a járvány

A koronavírus-járvány okán bevezetett szigorítások számos megpróbáltatás elé állítják az egyházközségeket. Mivel semmilyen nyilvános liturgikus eseményt nem tarthatnak, komoly bevételi forrástól esnek el a plébániák. Jelenleg szinte csak a temetési bevételekből tudják fenntartani magukat.

A nyilvános szentmisék beszüntetésével párhuzamosan az a biztos forrás, amit az egyházközség működéséhez a hívek hétről hétre perselyadományként adnak, az most hiányzik a plébániák életéből. Ez most olyan kihívás, amire keressük a megoldást – nyilatkozta hírportálunknak Hajagos Gyula, a kiskunfélegyházi Szent István-­templom plébánosa.

Elmondta, az egyházközségek működése általában három forrásból tevődik össze: a perselyadományokból, amit vasárnapi szentmisék során a hívek felajánlanak. Az egyházi adóból, melynek mértékére van ugyan általános ajánlás, de mindenki maga dönti el, hogy mennyit tud adni erre a célra. A harmadik forrás a szertartásokért – temetésekért, esküvőkért, szentmisékért – fizetett díj. Ezek összegét minden évben a Magyar Katolikus Püspöki Kar határozza meg.

– A Szent István egyházközségben éves szinten mintegy 150 temetés és 20 esküvő van, hétköznaponként két szentmisét, vasárnaponként pedig négyet tartanak – részletezte Gyula atya. – Mivel most nincsenek szentmisék, így a perselyadományok is elmaradnak, és a jelenlegi helyzetben az egyházadó is kevesebb. Jelenleg csak a temetésekből van bevételünk, ami a költségvetésünk tíz százalékát sem éri el – vázolta a plébános.

Azt is elmondta, hogy a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyében minden egyházközség kap úgynevezett hitéleti támogatást, melynek a mértékét az érsekség határozza meg az egyházközségek nagyságától függően.

– Ez nem azt jelenti, hogy a nagyobb egyházközségek többet kapnak, a kisebbek meg kevesebbet, sőt, inkább fordítva. Ez a Szent István-plébánia esetében éves szinten néhány százezer forintot jelent, ami nem igazán befolyásolja az egyházközség működését – vélekedett Gyula atya, aki azt is elmondta, hogy a jelenlegi helyzetben mérlegelniük kell a kiadásaik csökkentését. Ezért az is előfordulhat, hogy módosítaniuk kell a munkatársak szerződését és csökkentik a munkaidejüket. Az alkalmazottak létszámát döntően az egyházközség nagysága határozza meg. A Szent István-plébánia a közepes nagyságú egyházközségek közé tartozik, így náluk a két pap mellett egy irodai alkalmazott látja el az adminisztrációs feladatokat, a sekrestyés tartja rendben a templomot, és van egy főállású kántoruk is.

Hajagos Gyula atya bízik abban, hogy a bevételkiesések miatt nem fog anyagilag ellehetetlenülni a plébánia. Mint mondta, nagyon sokszor megtapasztalta már papi élete során az isteni gondviselést. Meggyőződése, hogy ennek a vírushelyzetnek hamarosan vége lesz és minden rendben megy tovább.