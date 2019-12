Kinyíltak a hóvirágok a Kiskunságban

Az eddigi enyhébb tél miatt sok helyen nyílnak a tavaszhírnökök. Zala megyében már virágzó ibolyákat is fotóztak adventkor.

A Kiskunságban sem ritka látvány karácsonykor a kertekben pompázó hóvirág és a szépen bókoló hunyor. Itt-ott már jácintok is előmerészkedtek a földből, virágzó százszorszépeket is látni, és a naposabb helyeken az aranyeső rügyei is életjeleket adnak. Az előrejelzések szerint azonban hiába a virágzás, még sokáig várat magára a tavasz, s cudarabb hajnalokra lehet számítani a következő napokban.