Két méterről látta karanténba került édesanyját a kecskeméti kislány

Két hétig otthon marad az a kecskeméti kislány, akinek édesanyját külföldről – úgy tudjuk, Olaszországból – hazatérve megelőző egészségügyi szabadságra küldte munkáltatója. A Zrínyi iskola intézményvezetője elmondta: a kislány nem érintkezett karanténban lévő édesanyjával, akinél egy hét alatt nem mutatkoznak tünetek.

Az esetről zrínyis szülőktől értesültünk, és ezügyben megkerestük Tóth Lászlóné intézményvezetőt, valamint a Kecskeméti Tankerületi Központot.

Az elmondottak alapján a következő történt: az édesanya külföldön volt (értesüléseink szerint Olaszországban, de ezt Tóth Lászlóné nem erősítette meg, igaz, nem is cáfolta). Pénteken hazatérve megelőző egészségügyi szabadságra küldte a munkáltatója (egyes hírek szerint a kecskeméti repülőbázis, de erről sem árult el közelebbit az igazgató), miután kiderült: olyan személlyel együtt tért vissza Magyarországra, aki részt vett egy konferencián, és a rendezvény egy másik résztvevőjénél mutatták ki később a koronavírust. Az anyuka tehát a fertőzött személlyel egyáltalán nem került közvetlen kontaktusba. A munkáltató protokollja szerint elővigyázatosságból 14 napot kell otthon töltenie.

Az anyukának két gyermeke van, akik a külföldi tartózkodás idején az édesapával voltak (a szülők külön élnek egymástól), illetve jelenleg is vele vannak. Az otthonában tartózkodó édesanyának hétfőn vitt élelmet az apa és a kislány, a csomagot letették az ajtó előtt, majd amikor az anyuka kinyitotta az ajtót, két méter távolságból beszéltek pár szót. Tóth Lászlóné kijelentette, az édesanyától úgy értesült, nem érintkezett a gyermekkel.

A kislány a héten volt iskolában, testvére hányásos betegség miatt végig otthon (az apukánál) maradt.

– Készítek ajándékot a karanténban lévő anyukámnak – mint Tóth Lászlónétól megtudtuk, szerda délelőtt a kislánynak erre a megjegyzésére figyeltek fel az osztálytársai, elmondták a tanítónak, ő szólt az intézményvezetőnek, aki pedig rögtön hívta az apukát, és kérte, hogy vigye el a kislányt az iskolából és hívják a háziorvost. Később az édesapa jelezte, hogy a háziorvos elrendelte a otthon tartózkodásukat, testvérével együtt, a gyerekek két hétig nem fognak iskolába menni. Az édesanyánál a lassan eltelt egy hét alatt nem jelentkeztek tünetek.

Az intézményvezető elrendelte az iskolában a fertőtlenítést, és értesítette a tankerületi központot. Kézfertőtlenítő kézmosót már korábban is raktak ki a mosdókba, és a víz nélkül használatos fertőtlenítő is megérkezett, ezt is több helyen kihelyezték. Tóth Lászlóné kérte a szülőket, ha valaki bármilyen módon kapcsolatba kerülhetett fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodása során, ne menjen be az iskolába, maradjon otthon és haladéktalanul hívja fel telefonon a háziorvosát.