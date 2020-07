Két kelebiai személynél is kimutatták a koronavírust

Az elmúlt időszakban két fővel emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Bács-Kiskun megyében. Információink szerint Kelebián, a határon dolgozó két rendőrnél diagnosztizálták a koronavírust.

Információink szerint a két rendőr karanténba került, úgy tudjuk, jelenleg nem szorulnak kórházi ellátásra. Rajtuk kívül további húsz személy van karanténban Tompán, ahol hat nappal ezelőtt mutatták ki a koronavírust egy szintén a határon szolgáló tompai férfi szervezetében. Információink szerint Tompán nem találtak újabb korona vírussal fertőzött személyt, elővigyázatosságból azonban ismét szigorították a helyi idősek otthonába való belépést és a település vezetője a biztonsági előírások fokozott betartására szólította fel a város lakóit.

Kelebián is újra szigorításokat vezettek be a Szent Erzsébet Otthon Házban, fertőtlenítik az intézménybe érkező csomagokat, kötelező az egészségügyi arcmaszk és a kesztyű használata – mondta elérdeklődésünkre Maczkó József polgármester. A településen július 25-re tervezett Benzingőz elnevezésű autós és motoros családi nap a jelenlegi információk szerint meg lesz tartva, elővigyázatosságból azonban a szerbiai Vajdaságból nem fognak érkezni motorosok az eseményre. Kelebia polgármestere is arra a település lakóit, hogy tartsák be a biztonsági intézkedéseket, az üzletekben használja mindenki az arcmaszkot, ahol van, a kézfertőtlenítőt és tartsák be a másfél méteres távolságot ott, ahol többen tartózkodnak.