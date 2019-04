Jövőre megnyílhat az első bulihely a volt Rudolf-laktanyában

45 millió forintért Versegi Ádám és Gál Bence megveszik a volt Rudolf-laktanya területén lévő egykori “beteg lovak istállóját”, ahol főleg az egyetemistákra alapozva indítanak szórakozóhelyet.

A Rudolf-laktanya tízhektáros területével kapcsolatban több projekt is fut, például ide költözik majd a Kada iskola és itt lesz majd a család és gyermekjóléti szolgálat új központja. Korábban az a döntés született, hogy ez lesz a város szórakozónegyede is, idáig viszont semmilyen konkrétumról, szórakozóhelyről nem lehetett tudni. Korábban írt ki pályázatot az önkormányzat a Csabay Géza körút melletti (a laktanya Széktói Stadion felőli sarkán lévő, azaz az épülő egyetemi campus szomszédságában elhelyezkedő) úgynevezett beteg lovak istállójának értékesítésére. A 282 négyzetméteres épület – amely összesen egy 1650 négyzetméteres telken helyezkedik el – hasznosítására két ajánlat is érkezett 2016 őszén; a Kecskeméti Repülő és Vívó SE vívótermet szeretett volna megvalósítani, egy cég pedig fiatal tehetséges képző- és előadóművészek segítését tűzte ki alapvető célként. Ám ez a pályázat érvénytelen lett.

Februárban a város megint meghirdette értékesítésre a műemléki védettségű épületet, ezúttal egy ajánlat érkezett be, mégpedig Gál Bence és Versegi Ádám magánszemélyektől. Ők Ápoló Projekt néven egy szórakozóhely megnyitását tervezik. Csütörtöki ülésén úgy döntött a képviselő-testület, hogy elfogadják a beruházók 44,8 millió forintos ajánlatát, és szerződést kötnek velük.

Versegi Ádámtól közvetlenül a szavazás után megtudtuk: a szórakozóhelyen az élőzenét fogják preferálni, sok koncertet terveznek. Bár elsősorban a több ezer Kecskeméten tanuló egyetemistát célozzák meg, de szeretnének minőségi szórakozási lehetőséget biztosítani a végzős középiskolásoknak és a fiatalabb felnőtteknek is, sőt bárkinek, aki szívesen eljár koncertekre.

Az épületben kávézót, bárt is kialakítanak, amely délelőtt is nyitva lesz, emellett hasznosítanák a kerthelyiséget is, terveik szerint egy kiülős teraszon nézhetik majd a szurkolók a focimeccseket és más sportközvetítéseket. Versegi Ádám azt nem árulta el, mekkora összeget áldoznak a szórakozóhelyre, de mint mondta, nem látják akadályát, hogy jövő tavasszal megnyissanak. Az épületet a laktanyához készült arculati kézikönyv szerint újítják fel.