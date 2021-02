Így teheted különlegessé idén a Valentin-napot

Lassanként hozzászokunk a bezárkózott világhoz, mindent a korlátozások szerint tervezünk, az ünnepnapokat is. Valószínűleg kettétöri a Valentin-nap megszokott ritmusát ez az életforma, de attól, hogy idén más lesz, még lehet szép és meghitt. Mutatjuk, hogyan.

Otthonmozi

Ki mondta, hogy az otthoni, közös filmnézés nem lehet izgalmas? Bár mindenkinek hiányoznak a hangulatos, popcornt ropogtató emberekkel telt mozitermek, a filmezés kettesben, a meghitt otthon falai között is ugyanolyan élmény lehet. Ha jól ismered a párod, nagyjából van róla elképzelésed, hogy milyen filmeket szeret. Nézd a jó oldalát: bármit választhatsz, a moziműsor ezúttal nem fog korlátozni téged! Bár fontos az egészséges életmód, popcornt és chipset erre az egy estére nyugodtan beszerezhetsz, hogy hangulatos legyen a program, de akár pótolhatod is őket kevésbé káros rágcsálnivalókkal. Ilyen például az alma-sajt kombináció, ami egy kevés borral megfűszerezve az igazi ínyenceket is leveszi a lábukról. Sötétíts be, építs egy kis kuckót, tálald a finomságokat, válassz filmet, és kezdődhet a maraton!

Meghitt vacsora

Talán már klisé is étteremben vacsorázni Valentin-napon, így ne keseredj el, amiért erre idén nem lesz lehetőséged! A vendéglátók ugyanúgy kitesznek magukért, így bármilyen finomságot rendelhetsz házhoz, de akár magadnak – pontosabban a párodnak – is elkészítheted a tökéletes menüt. Rengeteg recept található az interneten, szinte keresned sem kell. Ha nem vagy konyhatündér, kezdd egy könnyedebb étellel, és dolgozz videók, részletes leírások alapján! A hangulatos vacsorához dukál néhány gyertya, egy kis illat, és aláfestő zene is. Ezeket könnyedén beszerezheted és elintézheted. Hidd el: felejthetetlen élmény lesz a szerelmednek, ha az általad elkészített ételt fogyasztva, romantikus környezetben, kettesben töltitek az ünnepet. Extra tipp: keress direkt a Valentin-napra készített recepteket, és dobd fel a menüt szívecske alakú, különleges ételekkel!

Akár együtt is főzhettek, a jó hangulat és a felfokozódott érzelmek ekkor is garantáltak. Ráadásul közös élményként fogtok visszaemlékezni rá, segíthettek a másiknak, és még jóízűbb lesz az étel, amikor végre elfogyasztjátok! Közben hallgassatok zenét vagy beszélgessetek, a lényeg, hogy jól érezzétek magatokat együtt!

Reggeli az ágyban

Nincs is annál jobb, amikor egy kiadós alvás után az ember arra ébred, hogy különleges, ünnepi reggelivel várják, ráadásul még fel sem kell kelnie ahhoz, hogy elfogyassza azt. Kelj korábban, mint a párod, és készítsd el élete legromantikusabb reggelijét, kakaóval, teával, vagy az aktuális kedvencével! A szívecskeformájú gofri, süti, tojás, gyümölcs biztos befutó!

Játékos ünnep

Nálatok is számtalan, ezer éve porosodó játék foglalja a helyet a polcon? Vagy vannak azért kedvencek is, amik mindig jó kellékei az összejöveteleknek? Most bármelyiket elővehetitek, sőt: akár mindegyiket is. Szánjátok rá a Valentin-napot, és töltsétek játékosan! Az interneten is találhattok különféle ötleteket, de a társasjáték-piac is felkínálja az ismerkedős, intim, vagy egész egyszerűen csak pároknak, két főre kialakított játékok kipróbálásának lehetőségét. Ha nem ragaszkodtok ahhoz, hogy kettesben töltsétek az ünnepet, akár egy közeli barátot, vagy rokont is elhívhattok – aki természetesen a párjával érkezik –, és feldobhatjátok a hangulatot egy Activity-vel, vagy ha bevállalósabbak vagytok, akár felnőtteknek szóló játékokkal is.

Ennek modernebb verziója a ma nagy népszerűségnek örvendő PlayStation, Xbox és Nintendo, amelyek szintén kellemes időtöltést biztosíthatnak, különösen, ha a hétköznapokban nincs időnk kihasználni az általuk nyújtott lehetőségeket.

Színház az egész világ

Ha hiányzik a kultúra, a színházi miliő és az előadóművészet magával ragadó bája, tedd különlegessé a Valentin-napot, és streamingelj! Pontosabban: nézz online előadásokat! A színházak már a járvány első hullámának idején is készültek különféle tartalmakkal a kultúrakedvelők számára, azonban a második hullámnak ennél is felkészültebben vágtak neki. A legtöbb teátrum hirdetett meg az elkövetkező időkre régi és új előadásokat, így szinte biztos, hogy találni fogsz magadnak és párodnak olyat, amely tökéletesen megfelel az ünnepi hangulatnak. Több visszanézhető előadás is található az interneten, így ha az élő közvetítéseknél nem találsz megfelelőt, ezek között is böngészhetsz. Adjátok meg a módját: öltözzetek ki, teremtsetek színházi hangulatot, vagy ha számotokra éppen ez a szépsége, akkor csak kucorodjatok pizsamában a televízió elé. Ugyanezt koncertfelvételekkel, vagy bármilyen más eseménnyel, programmal is megtehetitek, ha épp nem színházi előadásra vágytok.

Otthoni wellness

Wellness-hangulatot te is könnyedén teremthetsz otthon, főként ha a lakásban fürdőkád is van. Szerezz be néhány hangulatos, jó illatú gyertyát, virágokat, habfürdőt, fürdősót, akár egy kis harapnivalót is, ha pedig forrósítani szeretnéd a hangulatot, a szívdöglesztő vörösszatén se maradjon ki a programból, akkor sem, ha azt a wellnesshez később leveszed. A zene mindenhol megállja a helyét, a wellness nyugodt hangulatához pedig különösen dukál. A pezsgő vagy bor természetesen nem maradhat ki ebből a környezetből, de egy általad elkészített koktél is csodásan tud mutatni, ráadásul különleges. Ha pedig rózsaszirmokat is szórsz a vízbe, garantált lesz a siker.

Szabadtéri programok

A sorból a korlátozások ellenére nem maradhatnak ki a szabadtéri programok sem, hiszen a tópartok, erdők, parkok, dombok, terek nincsenek lezárva, ami azt jelenti, hogy akár túrát, sétát, piknikezést is szervezhetsz kedveseddel. Bár ezen a héten beköszöntött a tél, a hideg senkinek ne szegje kedvét, hiszen az országon belül csodálatos látnivalókat találhatunk, melyek közelében biztonságban barangolhatunk. A tél nyújtotta lehetőségeket se felejtsük el kihasználni: ha vasárnapra megérkezne a hó, szervezhetünk szánkózást, csúszkálást, vagy egyszerűen csak egy kedves hógolyócsatát hóemberépítéssel. Használjuk ki a természet szépségeit, üljünk kerékpárra – amennyiben nem túl csúszós az út –, és nézzünk meg minél több látványosságot egy nap alatt, vagy csak bolyongjunk céltalanul kedvesünkkel, és beszélgessünk olyan dolgokról, melyekre a hétköznapok során nem jut idő. Ha nyaralónk vagy hétvégi házunk is van, mindenképpen vonuljunk el a világ elől, és töltsük kettesben a hétvégét. Mindezekre akár egyszerre is sort keríthetünk, egy egész hétvégés programsorozat megszervezésével, melyben a szabadtéri programok és a faház, vagy nyaraló nyújtotta idilli környezet bőven le fogja fedni azt, amit idén a Valentin-naptól várunk.

Karaoke, zene

A játék mellett a tánc, a zene és a karaoke is remek időtöltést nyújt, különösen, ha az ember olyasvalakivel űzi, akit szeret. Szerezz kedvesednek egy gyönyörű napot, tanulj meg néhány tánclépést, és kérd fel őt a kedvenc zenéjére, vagy még romantikusabb, ha ezt a közös számotokra teszed! Ezt álomszép környezetben is megteheted: készülj fel, szórj rózsaszirmokat, gyújts gyertyákat, legyen minden olyan, akár egy romantikus filmben! Ha azonban a tánc nem a ti műfajotok, zenéljetek, énekeljetek együtt! Keress olyan dalokat, melyeknek a szövege is megtalálható az interneten, vagy akár a karaoke verziója is elérhető, és kergessétek az őrületbe a szomszédokat! Garantáltan nem hétköznapi szórakozásban lesz részetek. Talán a szűk baráti kör sem haragszik meg, ha őket is elhívjátok és csaptok egy laza karaoke-bulit!

Kézzel fogható ajándékok

Természetesen a saját készítésű, vagy boltban vásárolt ajándékok sem mentek még ki a divatból. Sőt! Több mint biztos, hogy egy általunk készített tárgy mindennél nagyobb értékkel bír, és a mosoly mellett talán örömkönnyeket is csal majd párunk arcára. Tudod, mire vágyik a legjobban? Van bármi, ami iránt régóta sóvárog, de magának sosem venné meg? Idézd fel, mik azok a dolgok, amelyekért odavan, legyen minél személyesebb, és készítsd el, vagy szerezd be, hogy végre önfeledten örülhessen neki! Attól, hogy a fotóalbum, a képes puzzle és a szívecske alakú párna klisé, még lehet szívből jövő és hidd el: a párodnak sokat jelent majd, hiszen tőled kapja! Így ha nincs egyedi, személyre szabott ötleted, ezeket az általános ajándéktippeket is előtúrhatod a fiókból! Ha netán művész vagy, szépen rajzolsz, jól fotózol, ügyesen varrsz, gyönyörűen írsz, vagy van bármi, amit alkotni tudsz, ne tartsd magadban! Gondolj közben a párodra, és hozz létre valami olyat, ami örök emlék lesz kedvesed számára! És természetesen a virágcsokor meg a csoki sem divatjamúlt, nyugodtan dobd fel a hangulatot, vagy vezesd fel az ünnepet ezekkel a szinte már jelképpé vált ajándékokkal!

