Idén sem maradt el a jótifutizás Kecskeméten

Rendhagyó módon az idei, immár nyolcadik Trizoli Jótifuti jótékonysági futást és bringázást nem nyáron, hanem most szombaton rendezik meg. A résztvevők azért vágtak neki az 55 kilométeres távnak, hogy felhívják a figyelmet a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családokra, és hogy tegyenek a megsegítésükért.

A szokásosnál kevesebb, körülbelül harminc futó és bringás gyülekezett szombat reggel Kecskemét főterén, de az idei ismert körülmények között már az is nagy szó, hogy meg tudták rendezni a Jótifutit, amit júniusról szeptemberre kellett halasztani. Ráadásul a megérkezett hűvös időjárás sem kedvezett a jótékonysági eseménynek, és nyilván vannak olyanok, akik most inkább kerülik a közösségi rendezvényeket, még ha a szabadban is zajlanak.

Akik viszont eljöttek, jókedvűen vágtak neki az 57 kilométeres távnak a kecskeméti Decathlon-áruház, Ballószög, Ágasegyháza, Izsák, Páhi és a kiskőrösi István Borház érintésével, hogy késő délután a kiskőrösi művelődési háznál beérjenek a célba. A futók és biciklisek mellett több kerekesszékes és gyermek indult el a belvárosi másfél kilométeres körön.

A jótékonysági futás és kerékpározás bevételét egy-egy, az érintett hat településen élő, fogyatékkal élő gyermekeket nevelő család között osztják szét, akiket adományozók révén időnként háztartási eszközökkel is tudnak segíteni. A rajt előtt a Mélymerülés Utcalap részéről Libor Zoltán 100 ezer forintot nyújtott át Kuti Zoltán főszervezőnek, és Bogasov István önkormányzati sport tanácsadó is adománnyal járult hozzá a gyűjtés sikeréhez.