Három iskolában ültettek fát az elsősök

A Széchenyiváros hete programsorozat keretében a városrész három általános iskolájában – a Lánchíd utcaiban, az Aranyban és a Mórában – ültettek fát az elsős tanulók.

Az „Én” fám! Iskolás lettem programot az önkormányzat, az oktatási intézmények, a Széchenyiváros Cédruskör és a Városüzemeltetési Kft. közösen indította el.

Összesen nyolc fát ültettek el a kisdiákok, hiszen most szeptemberben ennyi első osztály indult. A fákon elhelyezett táblán az iskola neve és az évszám mellett a gondoskodó osztályt is feltüntették. A program célja a szemléletformálás mellett a helyi identitás, az iskolához, a városhoz való kötődés erősítése is. A Lánchíd utcai iskolai ültetésen Szemereyné Pataki Klaudia polgármester is részt vett.