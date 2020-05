Halason rendben lezajlott az érettségi első napja

Kiskunhalason rendben elkezdődött az érettségi. A koronavírus-járvány miatt szigorú beléptetési rendszabályok voltak a középfokú oktatási intézményekben, a bejáratoknál kézfertőtlenítő várta a belépőket és szájmaszkot osztottak mindenkinek.

A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 116 végzős hallgatója közül senki nem kérte az érettségi vizsga halasztását, mindenki az előírt időben megjelent hétfő reggel az iskolában – közölte érdeklődésünkre Téglás László igazgató.

A diákok az intézmény udvarán gyülekeztek, ahol betartották a másfél méteres biztonsági távolságot, majd a kijelölt osztálytermekben, az előírt távolságra ültették őket egymástól. Kilenc órakor valamennyi tanuló megkapta a magyar nyelv és irodalom feladatlapot. Dolgozatírás közben nem volt kötelező használni a szájmaszkot, ezzel a diákok többsége élt is.

Ugyanilyen biztonsági intézkedések mellett és szigorú menetrend szerint zajlott az érettségi vizsga a többi halasi középiskolában is, ahova azonban nem engedték be a sajtó munkatársait, központi utasításra hivatkozva. A középiskolák környékén rendőrök is járőröztek. Információink szerint valamennyi halasi intézményben rendben lezajlott az érettségi vizsga első napja.