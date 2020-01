Friss, ingyen elvihető pékárukkal töltik meg az élelmiszerszekrényt

A falu központjában lévő egyik élelmiszerbolt tulajdonosai nemes gesztussal kedveskednek a helyi és környékbeli rászorulóknak. Falubíró Gábor és felesége, Ilona körülbelül másfél héttel ezelőtt felállítottak üzletük udvarán egy élelmiszerszekrényt, amibe naponta friss, ingyen elvihető pékáruk és tartós élelmiszerek kerülnek.

A házaspár munkája során azt tapasztalta, hogy a boltban vásárlók gyakran szívesebben veszik meg a másnapos, leárazott kenyeret, mint a drágább, aznapi pékárut. Szerettek volna segíteni friss termékekhez juttatni azokat is, akik önerejükből többnyire csak az olcsóbb, nem túl friss élelmiszert tudják megvásárolni. – A feleségemé volt az ötlet és amint beavatott a tervébe, gondolkodás nélkül támogattam benne. Az internetről beszereztük ezt a tárolószekrényt, majd magam készítettem a szekrényt tartó vasszerkezetet – mondta Falubíró Gábor.

A házaspár a legapróbb részletekre is figyelt tervük megvalósításakor. Gondolva a falu idősebb lakóira és a legkisebbekre, akkora magasságúra tervezték a tartószerkezetet, hogy az alacsonyabb termetűek is kényelmesen elérjék a szekrényt. Emellett a későbbi nyári hőséget szem előtt tartva, fák környezetében, árnyékos helyre tették ki a szekrényt. Naponta kétszer ellenőrzik is a tartalmát, takarítják és feltöltik élelmiszerrel. Nagyjából annyival, ami még aznap el is fogy, megóvva ezzel a termékeket az éjszakai fagytól.

A házaspár eleinte úgy tapasztalta, az emberek bátortalanok, de szerették volna, ha senki nem érzi úgy, hogy bármivel is kevesebb az, aki ebből a szekrényből jut például friss kenyérhez. Ezért úgy döntöttek, a közösségi oldalukon is felhívják a figyelmet erre a lehetőségre. Egyúttal biztatják a segíteni szándékozókat, hogy bátran töltsék meg ők is a szekrényt.

Azóta több autó is megállt a kisbolt előtt és hoztak élelmiszereket, amik mindig el is fogynak a szekrényből. – Most látom igazán, mennyire össze tudnak fogni az emberek Tudja, nem kell ehhez más csak szeretet. Ne csak karácsonykor vagy más ünnep alkalmával adakozzunk, nyújtsunk segítő kezet egymásnak egész évben – hangsúlyozta Falubíró Gábor.