Fiatal önkéntesek szépítik Kecskemétet a héten

Önzetlen és lelkes fiatalok munkája nyomán szépül meg Kecskemét néhány pontján ezen a héten, ugyanis vasárnaptól e hét szombatig a hírös város vendége a Város- és Faluvédők Országos Szövetségének Ifjúsági Tábora.

Az immár 27 éve megrendezett táborba pályázat útján juthatnak be a 8 és 18 év közötti fiatalok, akik minden évben egy hétig más település megújításán fáradoznak. Ebben az évben a Kecskeméti Városszépítő Egyesület meghívására érkezett Kecskemétre 34 önkéntes, akik délelőttönként városszépítő munkát végeznek: egy 26 fős nagycsoport a városháza rekonstrukciós munkálataiban segédkezik, a másik 8 fős csoport pedig a köztereken padokat csiszol és fest újra. A segédkező táborozók délutánonként az egyesület színes programjain vehetnek részt, melyeken keresztül megismerik Kecskemét és környéke nevezetességeit és kulturális értékeit.

Pinczésné Kiss Klára táborvezető elmondta, hogy a táborban 27 év alatt nagyon sok fiatal fordult meg, akikből építész, művészettörténész, polgármester, alpolgármester lett, és sokan alapítottak városszépítő egyesületet településükön és szerveznek ma is helyi táborokat. A tapasztalat azt mutatja, hogy az a nemzedék, aki gyerekként a táborban részt vett és azóta már felnőtt, környezettudatosan neveli gyerekét, s már ők is visszatérő segítőkké váltak.

A táborvezető hangsúlyozta, hogy az élmény a generációk egymást segítő szellemiségét is elülteti a fiatalokban, hiszen a nagyobbak a kicsik munkáját is segítik, így a tábor közösségformáló hatása is jelentős. Remélhetőleg a néhány részletében megszépült közterek a táborlakók távozása után arra emlékeztetik a kecskemétieket, hogy érdemes önzetlenül tenniük a közösségért.

A táborba az ország minden pontjáról és Erdélyből is érkeztek gyerekek. Megyénket egy fő képviseli Tiszaalpárról.