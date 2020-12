Feliratos pólót adnak a falu támogatóinak

Az önkormányzat anyagi nehézségeinek kompenzálása okán indított támogatási akciót a fülöpjakabi polgármester. Minden ötezer forint felajánlás után ajándékba adnak egy pólót a támogatóknak. Erről és a falu fejlődéséről beszélgettünk a település vezetőjével, Bodor Sándorral.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A kezdeményezés év elején indult, amikor központilag elvonták az önkormányzatoktól a gépjárműadó-bevételt. Hogy a kieső bevételt valahogy pótolják, létrehoztak egy településfejlesztési és -üzemeltetési alszámlát, amelyre a helybeliek támogatását, felajánlásait várják. Most decemberben ezt azzal a kedves gesztussal próbálja ösztönözni az önkormányzat, hogy minden 5 ezer forint után egy, a falu logójával ellátott pólót adnak ajándékba az adományozóknak. A pólókat szintén egy helyi támogató ajánlotta fel az önkormányzatnak – mondta el a baon.hu-nak Bodor Sándor polgármester.

Hozzátette, kezdeményezésük nem volt hiábavaló, mert az alszámla gyarapodik, a jólelkű fülöpjakabi lokálpatrióták eddig

mintegy 2,5 millió forintot fizettek be a falu támogatására,

és mivel ez nem adó, ezt nem is tudják elvonni tőlünk – érvelt a kezdeményezés mellett a polgármester. Hangsúlyozta, nagyon sok magánszemély és vállalkozó is fontosnak érzi, hogy ilyen formán is segítsék a falu fejlesztését.

– Ez azért is örömteli, mert nagyon sok tervünk van, amit a jövőben szeretnénk megvalósítani. Így például tervezzük egy díszterem építését, amely méltó körülményeket biztosítana az esküvőknek vagy helyi ünnepségeknek.

Terveink között szerepel egy fedett piactér építése, parkolók és buszforduló kialakítása,

út és kerékpárút építése, a közvilágítás fejlesztése, a falu fásítása, illetve egy bankautomata létesítése – sorolta Bodor Sándor. Azt is elmondta, hogy nagyon nagy terhet ró az önkormányzatra a földutak karbantartása, de mivel a helyi lakosság kétharmada a tanyavilágban él, ez is nagyon fontos feladat.

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy több fejlesztés is folyamatban van a faluban, melyekre a Magyar Falu Program keretében nyertek támogatás. Hatmillió forintot kaptak az orvosi rendelő, illetve további hatmillió forintot az óvoda tetőszerkezetének felújítására. A temető fejlesztésére 4 millió forint támogatást nyertek, ebből járdát építenek a parkoló és a ravatalozó között, illetve tervezik még egy urnafal építését is – sorolta Bodor Sándor, aki arról is beszámolt, hogy

46 új építési telek kialakításán is dolgoznak.

Örömmel tette hozzá, hogy az előzetes felmérések alapján több mint harminc telekre már van is érdeklődő. Ez azért is biztató, mert ezáltal tovább nő a közel 1200 lakosú település lélekszáma. A gyermeklétszám emelkedése indokolja az új bölcsőde építését is, amelyhez már a telket is megvásárolta az önkormányzat.

Örömmel számolt be arról is, hogy hosszú előkészítési folyamat után hamarosan elkezdődhet az inkubátorház építése a falu iparterületén. Az 500 millió forintos beruházás során felépülő inkubátorház a kezdő vállalkozásoknak nyújt majd otthont. Szerencsére egy érdeklődő vállalkozás már biztosan van, amely hamarosan új munkahelyeket teremt a faluban.