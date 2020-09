Fedett piacteret avattak Ladánybenén

Szerdán átadták az új Rákóczi utcai fedett piacteret Ladánybenén. A piacot 50 millió forintból építette az önkormányzat, a Bács-kiskun Megyei önkormányzat koordinálásában álló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében.

A ladánybenei önkormányzat 2018-ban pályázott a piactér megépítésére, ami tavaly el is kezdődött. Az ingatlan 1000 négyzetméteren épült, a piactér fedett árusítóhelyén tíznél több asztalról árulhatják portékáikat a kereskedők. Egy épület is helyet kapott a területen, amelynek egyik oldalán a Mezei Őrszolgálat irodáját, a másikon pedig vizesblokkokat alakítottak ki.

Csaknem a teljes terület térkő burkolatot kapott, ahol parkolóhelyeket is kialakítottak az autóval érkezők számára. Egy 300 négyzetméteres felületet szabadon hagytak, oda a későbbiekben játszóteret építene az önkormányzat. Az önkormányzat gondolt a kerékpárosokra is, ezért az év elején tartott polgármesteri bál bevételét kerékpártároló kialakítására fordította, de jutott még ebből a forrásból kandeláberek elhelyezésére is.

A vásártér terveit a 7. Dimenzió Építésziroda Kft. készítette, a kivitelezést a lajosmizsei Gomép Kft. végezte. Az új piactér illeszkedik a települési arculatba, esztétikájában rokon a korábban megújult közösségi ház és a polgármesteri hivatal épületével.

Az átadó ünnepségen Kardos Attila, Ladánybene polgármestere beszédében hangsúlyozta, hogy a piactér az a hely, ahol nem csak az áruk, hanem gondolatok és vélemények is gazdát cserélnek, ilyen központi hely nincs több a faluban. Elmondta, hogy sokak együttműködése kellett az új piactér megvalósításához és reményét fejezte ki, hogy örömmel jönnek ide a kereskedők és a vásárlók. Dr. Salacz László, a térség országgyűlési képviselője beszédében felelevenítette, hogy az ókori görög városállamokban piactér, az agóra az emberi élet központi színtere volt, ami találkozás pont volt, s az átadott piac a személyes találkozás igényét elégíti ki elidegenedett korunkban. Emlékeztetett arra, hogy több mint 70 milliárd forint állt rendelkezésére a megyének a TOP fejlesztések megvalósítására és méltatta a településvezetés döntését, hogy erre fordították nekik jutó forrást. Elmondta, hogy kecsegtető a jövő a térség számára, mert a településfejlesztési program megújul és a Magyar Falu Program kibővül. Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke méltatta a település lakóinak összefogásra való képességét és aktivitását, majd Salacz Lászlóval együtt átadta a megye zászlaját Kardos Attilának.