Elnyerte a legjobb filmzenének járó díjat a holland fesztiválon

Hodován Milán számára több szakmai sikert is hozott a 2019-es év. A kecskeméti fiatal zeneszerző darabjával hozzájárult a TamBorEn Trió Virtuózok című tehetségkutató győzelméhez, a közelmúltban pedig a legjobb filmzenéért járó díjat hozhatta el az Eindhoveni Filmfesztiválról.

A 21 éves Hodován Milán évekkel ezelőtt elkötelezte magát a zene iránt. A Kodály Iskolában végezte általános iskolai és középiskolai tanulmányait. Kilenc évig játszott ütős hangszereken, majd csellózni is elkezdett, ma már azonban a zeneszerzés terén kamatoztatja tudását, nagy sikerrel, melyet idén két kiváló eredmény is bizonyít.

Milán jelenleg alkalmazott zeneszerzést tanul Buda­pesten, a Zeneakadémián. Tavasszal már hallhatta egy szerzeményét a nagyközönség a Duna televízión futó Kamara Virtuózok tehetségkutatóban. A komolyzenei versenysorozat ötödik éve fut, az idei évad döntőjét pedig a TanBorEn Trio nyerte, akiknek előadásában sor került Hodován Milán egy művének ősbemutatójára. Az együttes egyik tagja, Tóth Levente szintén kecskeméti.

Levente és Milán az általános iskola óta barátok. Sokat zenéltek együtt az évek alatt, az egyik próba alatt született meg a Lychee című darab alapja, ami mindkettőjüknek azonnal megtetszett.

– A dallam újra és újra előkerült, majd jött az ötletem, hogy írok belőle egy komplett zeneművet – emlékezett vissza Milán. – Kezdetben szóló marimbadarabnak szántam, de miután megtudtam, hogy a fiúk jelentkeztek a Kamara Virtuózok műsorába, átírtam a trió részére, így hangozhatott el a Lychee a negyedik adásban.

Hodován Milán folyamatosan dolgozik, alkot. Tehetségét a közelmúltban díjra válthatta. Hollandiában, az Eindhoveni Filmfesztiválon megkapta a legjobb filmzenéért járó díjat a 48 Hour Film Project nevű versenyen, csapatával közösen pedig második helyezést ért el a legjobb film kategóriában.

– Nagyon boldog vagyok, hogy a filmzenémet díjra érdemesnek találta a zsűri – tette hozzá boldogan a fiatal tehetség. – A 48 Hour Film Projectet minden évben több mint 130 országban rendezik meg. A filmkészítő verseny lényege, hogy a csapatok 48 óra alatt jussanak el a forgatókönyvtől a vágott anyagig, utómunkáig. A film műfaja csak a rajtnál derül ki, így az idő rövidsége miatt a verseny maximális együttműködést és gyors döntéshozatalt követel – részletezte.

Milán a magyar Beyond Budapest csapatával indult a rangos szakmai versenyen. A Szatmári Andrea által rendezett Birds on the Catwalk című film – rendkívül erős mezőnyben – 11 jelölésből 5 kategóriában kapott díjat, köztük a legjobb filmzenéért járó elismerést vehette át Milán. Az összesített eredmény szerint a 26 döntős alkotás közül a magyar csapat filmje második helyezést ért el.

– A film fontos és aktuális témákat feszeget. Egy divatbemutató világába vezeti be a nézőt, ahol szemtanúja lehet annak, hogyan ébred rá egy modell a megfelelési kényszerén át annak, miszerint ő csak eszköze valaki más céljának – mondta Pinthér Anna muzikológus, Milán barátnője, aki szintén részt vett az eindhoveni fesztiválon, majd elemezte is annak zenéjét. – A zenei anyag érdekessége, hogy a diegetikus és az aláfestő részek elválaszthatatlanok. Egy 7 perces, folyamatosan építkező, elektronikus soundtrack témájában nem, csupán hangzásában tesz különbséget a filmbeli jelen és a konkrét filmzene közt – fejtette ki.

– Nagyszerű szakmai kihívás volt ez a projekt, nemcsak a kevés alvás és az idő rövidsége miatt, hanem amiatt is, hogy a film úgymond „faltól falig” zenét igényelt. Mivel a hangutómunka minden esetben a filmgyártás utolsó láncszeme, így talán rajtunk volt az egyik legnagyobb nyomás. Örülök, hogy a csapatban dolgozhattam, az egész nagyon inspiráló élmény volt – árulta el végül Hodován Milán.