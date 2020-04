Elkezdődtek a régóta várt útépítések Bugacon

Az Árpád és az Alkotmány utca aszfaltozása múlt hét végén kezdődött el Bugacon. A két, közel egy kilométeres út felújítása már nagyon indokolt volt, a munkálatokra 15 millió forint támogatást nyert a Belügyminisztérium pályázatán az önkormányzat.

– Ehhez még négymillió forint önerőt kellett a helyi költségvetésből biztosítani – tudtuk meg Szabó Lászlótól, a település polgármesterétől. Arról is beszámolt, hogy a községben még öt és fél földes utca van, melyek aszfaltozását saját forrásból nem tudják megvalósítani, de a Magyar Falu Program keretében további 28 millió forintot nyertek útépítésre. Ebből a keretből a Hunyadi utcában és az Orgoványi utcában új technológiával, hígított bitumenes eljárással építik az utat. Ezzel a módszerrel háromszor olyan hosszú utat tudnak megépíteni, mint a hagyományos aszfaltozással.

Szabó László továbbá tájékoztatta szerkesztőségünket a napokban történt képviselő-testületi döntésről, mely szerint a jelenlegi helyzetben is kiírják a közbeszerzési pályázatot az iskola, a tornacsarnok és a polgármesteri hivatal energetikai felújítására. Abban bíznak, hogy mire a pályázati eljárás lezárul, a járványveszély is alábbhagy és zavartalanul megkezdődhet a fejlesztés. Azt is megtudtuk, hogy a mintegy 240 millió forintos beruházást a megyei önkormányzattal közösen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében valósítja meg a bugaci önkormányzat.

A fejlesztéssel teljes egészében megújuló energiát használnak majd az intézmények fűtésére és világítására, ami jelentős megtakarítást jelent majd a falunak – hangsúlyozta Szabó László.