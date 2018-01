Elkezdődött a Petőfi-emlékév

Gazdag programsorozattal tisztelegnek a 195 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170 éves évfor­dulója előtt Kiskunfélegyházán.

Az idei és a jövő évet ugyanis Petőfi-­emlékévnek nyilvánította a félegyházi képviselő-­testület. A programsorozatot hétfőn, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepségen nyitotta meg Csányi József polgármester.

– A mai napon fejet hajtunk a magyarság sorsfordító költője, Petőfi Sándor előtt. Tesszük ezt a magyar kultúra ünnepén, hiszen Petőfi a magyar költészet világirodalmi rangú, külföldön is elismert, kiemelkedő alakja volt. Kultuszának félegyházi ápolói, a helyi közművelődési intézmények, iskolák vezetői az elmúlt hónapokban azon munkálkodtak, hogy közelebb hozzák Petőfit a mai nemzedékhez. Elmondható, hogy nagy kihívás megszólítani az egyes korosztályokat – kisiskolásokat, középiskolásokat, felnőtteket – Petőfi kapcsán. Elgondolkodtató, hogy mit jelent ma Petőfi nekünk itt, Kiskunfélegyházán. Ezekre a kérdésekre pórbál választ adni a ma ünnepélyes keretek között megnyíló Petőfi-emlékév programsorozata. Kiskunfélegyháza az elkövetkező másfél évben több olyan országos rendezvénynek ad otthont, amelyen hazánk más települései, diákjai, határon túli magyar művészek mutatkoznak be és nem hagyják, hogy lánglelkű költőnk alakja akárcsak egy kicsit is elhomályosuljon – fogalmazott a megnyitón a városvezető.

A Petőfi-emlékév egyik célkitűzése, hogy CD-lemezen rögzítsék a félegyháziak által legjobban kedvelt Petőfi-­verseket egy félegyházi óvodás, egy általános iskolás és egy középiskolás, illetve egy felnőtt előadásában.