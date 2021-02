Elkezdődik a Lakitelek és Kerekdomb közötti bicikliút építése

Elkezdődhet végre a kerékpárút építése Lakitelek és Kerekdomb között. A napokban ugyanis a nyertes kivitelező átvette a munkaterületet.

Madari Róbert, Lakitelek polgármestere elmondta, hogy a kerékpárút megvalósítására még 2016-ban nyert támogatást az előző önkormányzat, el is kezdődtek a tervezési munkálatok, ám az M44-es autóút építése átírta az önkormányzat elképzeléseit. Mivel a pályázat elnyerése óta több év eltelt és az építőipari árak is megemelkedtek, többletforrást igényeltek a megyei önkormányzattól. A közgyűlés meg is ítélte a 15 százalék plusz támogatást, így indulhat el a több mint 300 millió forintos beruházás a napokban. A kivitelezőnek 200 nap áll rendelkezésére, hogy a kerékpárutat megépítse.

A kivitelezés három szakaszban valósul meg: az első szakasz az M44-es és Kerekdomb között épül, utána a régi 44-es főúttól a lakiteleki víztoronyig, majd a harmadik szakasz a strandig – részletezte Madari Róbert, aki hozzátette: a most épülő M44-es és a régi 44-es főút között a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. építi meg a kerékpárutat az önkormányzati beruházással párhuzamosan. Hangsúlyozta, hogy a főút kereszteződésében jelzőlámpák segítik majd a kerékpárosok biztonságos átkelését.

A településvezető szerint a beruházás több szempontból is nagyon fontos. A forgalmas közút helyett ezentúl biztonságosan közlekedhetnek a környékben élők, és a kerékpáros turizmus fellendülését is várják a fejlesztéstől. Ha megépül a bicikliút, akkor Tiszakécskére is végig el lehet jutni kerékpárúton – érvelt Madari Róbert.