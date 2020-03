Egyre több önkormányzat dönt az óvodák működésének korlátozásáról

A kormány határozata értelmében az önkormányzatok dönthetnek az általuk működtetett óvodák bezárásáról. Egyre több településen tervezik, hogy hétfőtől bezárják, vagy csak ügyeleti jelleggel üzemeltetik az óvodákat a koronavírus miatt. Kisszálláson és Tompán már döntöttek, Kiskunhalason vasárnap határoz a város vezetője az esetleges korlátozásról.

Véh László, Tompa polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a helyi óvoda vezetőjével történt egyeztetés után, úgy döntött, hogy az óvoda ügyelet jelleggel fog működni a hétfői naptól. – Kérek minden érintett szülőt, hogy csak akkor hozza gyermekét az óvodába, ha más módon a felügyeletéről nem tud gondoskodni – írta közleményében a település vezetője. Külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek elhelyezésében, felügyeletében meghozott döntés során mindenki vegye figyelembe a kormányzati iránymutatást is, amely szerint nem ajánlott nagyszülővel, idősebb korosztályba tartozó hozzátartozóval megoldani azt, hiszen ők tartoznak a legveszélyeztetettebb személyek közé. A szülők az óvoda zárt facebook csoportjaiba jelezhetnek vissza az óvónőknek vagy az intézményvezetőnek, hogy az óvodai ellátást igénybe kívánják-e venni. Ez azért is fontos, hogy az étkezésekhez tervezett adagszámokat meg tudják határozni, valamint, hogy a gyermekeket minél kisebb létszámú csoportokban tudják elhelyezni.

A polgármester közleményében arra is felhívja a szülők figyelmét, hogy az óvoda területére nem léphetnek be, gyermeküket az óvoda kapujában adhatják, illetve vehetik át az óvoda munkatársaitól.

Rozsnyai Attila, Kisszállás polgármestere is arról tájékoztatta a település lakosságát, hogy az önkormányzat fenntartásában működő Napraforgó Óvodát március hétfőtől határozatlan időre bezárja. – Rendkívül indokolt estben gyermekfelügyeletet biztosít az önkormányzat, melynek helyszíne a bezárt óvoda. Az óvintézkedés jegyében a bejárati ajtóban átveszik a dajkák a szülőktől a gyermeket – áll a polgármesteri közleményben. Rozsnyai Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy ahol a gyermekekkel egy háztartásban élő családtagok közül bárki február 29-es után, külföldi országból érkezett haza, a gyermeket a hazaérkezéstől számított 14 napig ne vigye se óvodába, se más közösségbe. – Fokozottan felhívjuk a figyelmet, hogy az önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények továbbra sem fogadnak semmilyen bakteriális vagy vírusos megbetegedésben szenvedő gyermeket – szól a településvezető figyelmeztetése. A polgármester szerint a Családi Bölcsőde bezárása nem indokolt az alacsony gyermeklétszám miatt. A Művelődési Ház és Könyvtár ugyancsak hétfőtől a vészhelyzet időszaka alatt korlátozottan tart nyitva. A Népkonyhán az ebédosztás, a megfelelő óvintézkedések mellett folytatódik, míg a Polgármesteri Hivatalban a többi településhez hasonlóan a személyes ügyintézésre csak rendkívül indokolt esetben lesz lehetőség. A Gondozási Központban az idősek egészsége védelme érdekében látogatási tilalom van.

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy jelenleg a településen fertőzött személyről nincs tudomásuk, egy tünetmentes személy került a mai nappal járványügyi megfigyelés alá.

Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere is arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a városban is korlátozásokat fognak bevezetni az óvodák és a bölcsődék látogatására vonatkozóan hétfőtől. – Arra kérem a szülőket, hogy akik tehetik, gondoskodjanak gyermekük napközbeni ellátásáról. Természetesen gondolunk azokra a szülőkre is, akik munkahelyi, illetve egyéb kötelmeik nyomán nem tudják biztosítani gyermekük napközbeni felügyeletét. Ez utóbbi helyzetek kezelésére egy speciális eljárásrend kidolgozása folyamatban van. Erről és a gyermekétkeztetés további menetéről a holnapi nap folyamán tájékoztatom Önöket – fogalmazott a közösségi oldalára kirakott közleményében a Kiskunhalas polgármestere.