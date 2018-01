Az első napok a kisbabával

Az első babával várandós kismamák sokszor csak a szülésig jutnak el. Arra nem is gondolnak, utána hogyan boldogulnak majd anyaként. Éppen ezért sokan kétségbeesnek már az első napokban, úgy érzik, nem jó anyák.

Az első napok a babával nem mindenkinek csak a felhőtlen boldogságról szól. Holott csak néhány praktika, és az első gyermekes anyukák is bátran és magabiztosan élvezhetnék az anyaság minden pillanatát.

Butkáné Kis Regina hordozási tanácsadó munkája során gyakran találkozik olyan anyukákkal, akiket felkészületlenül ért, hogy az ő babájuk nem olyan baba, mint az a nagykönyvben meg van írva. Nem akkor alszik és eszik, amikor kellene vagy ahogy mások mondják, vagy éppen többet sír az átlagosnál. Ezért indította el Az első napok a babával című tanfolyamot, ahol magabiztos útravalót ad a várandósoknak.

– Melyek azok a területek, ahol a legnagyobb hiányosságuk van az első gyermeküket váróknak?

– Az altatás az egyik legkritikusabb pont. Sokan értetlenül állnak előtte, ha gyermekük nehezen alszik el, vagy gyakran felkel. A legfontosabb, hogy az anyukák elfogadják a helyzetet. A babák különbözőek, és vannak, akik nehezebben barátkoznak meg a világgal.

– Vannak jól bevált altatási praktikái?

– A tanfolyamon többet is bemutatok, megtanulunk. Például, ha az anyuka a babával a kezében ráül egy nagy labdára és azon „rugózik”, a ringatás elálmosítja, megnyugtatja a picit.

– Annak van jelentősége, hogy a baba hol alszik?

– Igen, de hogy melyik babának melyik az előnyös, az egyéni. Lehet ez külön szoba vagy egy szoba, illetve közös ágy, gyerekágy vagy babaöböl. Nincs jó vagy rossz, azt az alvási szokást érdemes választani, amelyben mindenki ki tudja pihenni magát, éppúgy az anya, a baba, vagy az apa. Fontos több módszert kipróbálni, mert mindig a tapasztalat dönti el, hogy a babánknál mi válik be.

– Mi a helyzet a babakocsiban való alvással?

– Hordozási tanácsadóként mindig felhívom a figyelmet arra, hogy ne csak babakocsiban gondolkozzanak, bemutatom számukra a hordozás lehetőségét is. Sok baba ugyanis nem szeret vízszintesen aludni, például a babakocsiban. A babahordozásnál viszont függőlegesen vannak, könnyen elalszanak, ráadásul az anya keze is szabadon marad. A babahordozás támogatja a C alakú gerinctartást, amely ortopédiai szempontból tehermentes és kényelmes a baba számára.

– Mitől félnek még a kismamák?

– Az újszülött megfogásától, tartanak tőle, nehogy összetörjék. A tanfolyamon olyan élethű babákkal gyakorolunk, melyeknek még a súlya is ugyanakkora. Megtanítom a kismamáknak, hogyan kell megfogni a babákat. Többek között az öltöztetést is gyakoroljuk.

– Miben másban bizonytalanok?

– A babaápolás, -fürdetés témakörét is körbejárjuk. Kiskádban mutatom be, hogyan zajlik a fürdetés, külön kitérve a kisfiúk nemi szervének tisztítására. A körömvágás praktikus fogásait is sorra vesszük, és néhány mondat erejéig a köldökcsonk ápolását. Ez utóbbit a kórházban részletesen is elmondják az anyukáknak, illetve tőlem is kapnak emlékeztető leírást, hogy éles helyzetben se bizonytalanodjanak majd el.

– A pelenkázás jól megy?

– Ezt is gyakoroljuk, az eldobható pelenka mellett megismertetem velük a mosható pelusok típusait és használatát, mely környezet- és pénztárcakímélő. Összehasonlítjuk és sorra vesszük az előnyeit és hátrányait az egyik vagy a másik pelenka­típusnak.

– A szoptatástól félnek?

– Ezzel a témával érintőlegesen foglalkozom, mivel nem vagyok szoptatási tanácsadó. Arra térek ki, hogy milyen szoptatásbarát pótlási módszerek alkalmazhatók. Beszélünk az igény szerinti szoptatásról is, mely szorosan összefügg a hordozással, hiszen akkor a baba folyamatosan mellközelben van.

– Sok tévhit kering a kismamák körében?

– Van néhány, elsősorban azért, mert a régi gyereknevelési módszer egyszerre van jelen az újjal, így bizonytalanságot eredményez az anyukáknál, főleg, akiknél nehezebben indul a babával az élet. Akkoriban azt mondták, hogy háromóránként kell adni a babának, mi viszont valljuk, hogy igény szerint, amikor éhes. Nem az órát kell figyelni, vagy a szakkönyvet bújni, hanem hallgatni az anyai ösztönre, és érezni, felismerni a baba szükségletét. Sajnos, előfordul az is, hogy a kórházban azt mondják az anyukának, hogy maga úgysem tud majd szoptatni, mivel nem alkalmas rá a mellbimbója. Ettől az anyuka megijed és valóban nem tud majd. Az altatással kapcsolatban is akad, aki az alvástréninget javasolja. A mai álláspont szerint ez is vitatható, mivel az alvás az egy idegrendszeri érési folyamat. A babák más periódusokban alszanak, mint a felnőttek, náluk az éber alvás, azaz a REM-alvás gyakoribb még, főleg az első két életév során. Erről is részletesen beszélünk a tanfolyam során, ezáltal könnyebb lesz megérteni gyermekünk sűrűbb ébredéseit. Sokan gondolják, hogy a kisbabát meg kell tanítani aludni. Van, aki éppen ezért azt ajánlja, hogy hagyjuk, hagy sírjon a gyermek. Ez óriási lelki törést okozhat, hiszen a picibaba igenis jelezni akar valamit, ha sír. A sírására adott megfelelő válasz a bizalom kialakítását segíti, amelyből tudni fogja, figyelnek rá és ő egy értékes ember.

– Ha állandóan felvesszük, nem ártunk vele?

– Egyáltalán nem. Nekünk, embereknek evolúciós örökségünk, hogy hordozzuk a gyermekünket. A hordozóeszközök ebben is segítenek, hiszen a feladatainkat el tudjuk végezni, mégsem kell eközben magára hagynunk gyermekünket, pihenhet vagy aludhat rajtunk békésen. Gondoljunk csak a csimpánzokra, azok is igény szerint szoptatnak és hordozzák kicsinyeiket, addig, amíg nekik szükségük van rá.

– A kismamák nyitottak az igény szerinti nevelésre?

– Igen, a kötődő és válaszkész nevelés előnyeit egyre többen ismerik fel, és már nem ragaszkodnak a régi dolgokhoz. Az igény szerinti hordozás és szoptatás óriási lelki köldökzsinór baba és anya között. A hordozással a nem szoptató anyáknak is megadatik a babájukkal a szoros testközelség, így a biztonságos kötődés is. A gyermek az akkor kialakuló ősbizalomra alapozza majd a későbbiek során az életét.