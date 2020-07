Árva, kóbor cicákat ment a két félegyházi önkéntes

A felelős állattartásra, azon belül is a cicák védelmére hívta fel a gyerekek figyelmét a Segíts a Macskákon Alapítvány két önkéntese a félegyházi könyvtár táborában. Rékasi Szilvia és lánya, Belecz Natália rendszeresen tartanak cicás bemutatót és előadást. Eltökélt céljuk ugyanis, hogy megváltoztassák a társadalom macskákról alkotott negatív előítéleteit.

A kutyákkal ellentétben a macskák jelentős hátrányban vannak hazánkban. Míg a hírek folyamatosan az elárvult, kóbor kutyákról, zsúfolt kutyamenhelyekről szólnak, az utcán élő, gazdátlan cicák csak ritkán, kirívó esetekben érdemelnek szót. A macskatartással kapcsolatban törvényi szabályozás sincs. Míg a kóbor kutyák befogását – kötelező önkormányzati feladatként – elvégzik a gyepmesteri telep munkatársai, a kóbor macskákkal nem sokan törődnek. Talán azért sem, mert egy utcán sétáló macskától nem félnek az emberek, az sokkal megszokottabb, mintha ugyanezt egy kutya teszi. Arra nem is gondolnak, hogy árva cicáról van szó. Pedig egyre több a kóbor macska Kiskunfélegyházán is, az emberek mégis szó nélkül elmennek mellettük – nyilatkozta lapunknak Rékasi Szilvia, a Segíts a Macskákon Alapítvány vezetője, aki lányával, Belecz Natáliával évek óta a félegyházi árva cicák megmentésén dolgozik.

Elmondták, míg korábban a macskákat haszonállatként, egérfogás céljából tartották az emberek, sokkal jobban megbecsülték őket. Mára a macskák presztízse megváltozott, az emberek inkább hobbiból tartanak cicákat, melyeket általában nem ivartalanítanak, így nagyon jelentős a macskaszaporulat. Sokan anyagi okokból nem vállalják az ivartalanítást, sokan pedig sajnálják a macskákat a beavatkozás miatt. A megszületett kismacskák többségének viszont nem sikerül gazdát találni, ezért fordulhat elő, hogy a kukában vagy az utcán kötnek ki. A kóbor macskák pedig tovább szaporodnak, egymás között betegségeket terjesztenek. A legjobb az lenne, ha mindenki a saját telkén vagy lakásán belül tartaná a cicáját, és ivartalanítaná – hangsúlyozta a két önkéntes, akik az alapítványt két éve hozták létre.

Natália gimnazistaként a kutyamenhelyen dolgozott mint önkéntes, ott is a menhelyre érkező cicákkal foglalkozott. Később édesanyjával közösen már otthonukban fogadták be az elárvult cicákat. Tevékenységükre egyre nagyobb igény mutatkozott, ezért hozták létre az alapítványt. A cicamentést munka mellett végzik, és mivel egyre több elfoglaltságot jelent, szívesen fogadnak segítséget. Jelenleg hetven macskáról gondoskodnak, és már közel százötvennek sikerült örökbe fogadó gazdát találniuk. A cicákat ivartalanítva, csippel ellátva, oltva adják örökbe ingyenesen, cserébe a macskák benti tartását kérik – részletezték.

Megtudtuk, Kiskunfélegyháza utcáin is rengeteg a kóbor macska, több helyen kolóniák élnek. Így például a Móravárosban, a Petőfi-lakótelepen, a szociális otthon udvarán, a vasútállomás környékén és a temetőkben. Ezeken a helyeken a környéken lakók rendszeresen etetik az árva macskákat, így szoknak oda. Ezeket a cicákat Szilvia és Natália próbálja befogni, majd ivartalanítani, és ha kell, gyógykezelni. Ezt követően pedig visszaengedik őket a megszokott területükre.

A kiskunfélegyházi cicamentők célja egy nagyszabású ivartalanítási akció megszervezése, amihez támogatókat keresnek. Ha ugyanis sikerülne lecsökkenteni a kóbor cicák (és kutyák) számát Félegyházán, akkor a város közterei, a játszóterek is tisztábbak, biztonságosabbak lennének – hangsúlyozták. Ugyanakkor nagy segítség lenne Szilvia és Natália számára, ha a macskabarátok ideiglenes befogadást vállalnának és az örökbefogadásig segítenék az árva cicák gondozását. Ehhez biztosítják a táplálékot, az almot és a gyógyszert is. Az alapítvány munkájáról egy honlapot is szeretnének készíteni, ebben is szívesen fogadnak segítséget. Tervezik egy telephely létrehozását is, amelyhez pályázaton próbálnak támogatást szerezni – ehhez is szintén szívesen fogadják szakemberek, pályázatírók segítségét – összegezte terveiket Rékasi Szilvia.

Aki szeretné támogatni a Segíts a Macskákon Alapítvány munkáját, a 11732071-23255689-es OTP-s számlaszámon teheti meg. Az alapítvány tevékenységét a Facebookon Kiskunfélegyházi Cicamentők néven követhetik nyomon az érdeklődők.