A településért dolgozók tiszteletére adtak vacsorát

Karácsonyi vacsorával köszönte meg péntek este az Orgoványi Polgármesteri Hivatal a helyi önkormányzati, egészségügyi, pedagódiai és szociális területen dolgozó munkatársak egész éves munkáját.

A vacsorának a helyi művelődési ház adott otthont. A vacsora előtt Gál Szilvia, Orgovány polgármestere fejezte ki háláját annak a mintegy 110 meghívott vendégnek, akik idén is hozzájárultak Orgovány fejlődéséhez és a közösség épüléséhez. Ezt követően a karácsony szellemét megidézendő rövidfilmeket vetítettek, melyek a szeretet és az elfogadás erejét mutatták be. Meglepetésként a polgármestert is megajándékozta a közösség az értük végzett áldozatos munkájáért. A vacsora után zene és baráti beszélgetés várta a vendégeket.

