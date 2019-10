A tánc és a cirkusz világa ötvöződik

Novemberi és decemberi műsorkínálatát ismertette a kecskeméti színház vezetősége. A Kecskemét City Balett különleges színházi show-val készül, melyben a táncművészet és a cirkusz világa ötvöződik majd. Továbbá két fergeteges vígjátékkal, a Társasjáték New Yorkban és az Illatszertár komédiával, valamint a Jelenetek egy házasságból színművel várja közönségét az év végén a teátrum társulata.

Sajtótájékoztató keretében ismertette a kecskeméti Katona József Színház vezetősége a teátrum novemberi és decemberi ünnepi műsorkínálatát.

Barta Dóra balettigazgató elmondta: a Kecskemét City Balett társulatának tagjai eddig még soha nem látott oldalukról mutatkoznak be novem­ber 15-én a Mutatvány de la danse címet viselő, ex­kluzív produkcióban. A színpadon a táncművészet és a cirkusz világa ötvöződik majd.

– Műfajkeveredésekkel már eddig is dolgoztunk, szeretem a műfaji áthajlásokat. A következő mixtúra a balett és a cirkusz olyan találkozása, mely elsősorban a test akrobatikus tudását helyezi fókuszba. Különleges színházi show készül, melyben az elsődleges szempont nem egy történet elmesélése, inkább a műfaj egyediségének bemutatása különleges látvány- és hatásvilággal – mondta az előadás rendező-koreográfusa, majd hozzátette: a produkcióban vendégelőadóként közreműködnek majd a nemzetközi hírű Recirquel Újcirkusz Társulat előadóművészei is, akik első alkalommal lépnek fel a hírös városban.

A soron következő premierről Szerednyey Béla, a Társasjáték New Yorkban című komédia rendezője tájékoztatta a megjelenteket. Elmondta: a darab írója, Andrew Bergman azon kortárs, amerikai forgatókönyv-, drámaíró és filmrendező generáció tagja, akik az élet nagyon drámai és konfliktusos pillanatait mutatják be görbe tükrön keresztül, szarkasztikus humorral.

– A hétköznapi drámát elviselhetővé teszi, mint mikor egy anyuka rácsöpögteti az orvosságot egy kockacukorra, hogy könnyebb legyen lenyelni. Mulatságos, kiváló párbeszédekkel tűzdelt darab, mely a szerelmet három különböző aspektusból mutatja be, mely mindenkire rátalál – mondta.

A Társasjáték New Yorkban bemutató előadását no­vember 16-án tartják a Kelemen László Kamaraszínházban Sára Bernadette és Dunai Tamás, Märcz Fruzsina és Ferencz Bálint, továbbá Magyar Éva és Fazakas Géza előadásában.

A Jelenetek egy házasságból című színmű előadásának helyszíne az óriási érdeklődés miatt az eredetileg tervezett erkélyfolyosó helyett a Ruszt József Stúdió Színház színpadára módosult – jelentette be Réczei Tamás, a színház művészeti vezetője, a darab rendezője. Az ünnepi időszak kiemelt produkciója egy házasság zárt ajtók mögötti világát mutatja be, mely során kibontakozik a szenvedély minden szegmense: a vágyak és viharok is.

A premiert december 5-én tartják Danyi Judit, Pál Attila, Réti Nóra és Farkas Ádám előadásában.

A hagyományokhoz híven az év utolsó estjét ismét fergeteges vígjátékkal ünnepli a teátrum társulata. A szilveszteri produkció ezúttal az Illatszertár című romantikus komédia lesz Mohácsi János rendezésében. A László Miklós jegyezte színdarab 1937-ben indult útjára a budapesti Révay utcai színházból, és egészen Hollywoodig jutott, ahol több filmet forgattak belőle. A legismertebb mozifeldolgozása A szerelem hálójában című romantikus film. A főbb szerepekben Kocsis Pált, Adorjáni Bálintot, Decsi Editet és Kőszegi Ákost láthatja majd a közönség.