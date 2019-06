Pedagógusnap alkalmából köszöntötték a félegyházi és környékbeli tanárokat, tanítókat, óvónőket és gyógypedagógusokat a Móra Ferenc Művelődési Központ színháztermében tartott ünnepségen.

Elsőként a Kecskeméti Tankerület igazgatója, Zsámboki Anna méltatta a pedagógusok munkáját és mondott köszönetet fáradozásaikért.

– Pedagógusnak lenni az egyik legcsodálatosabb hivatás. Gyermekekkel foglalkozni, felkészíteni őket az életre az egyik legszebb misszió. Pedig a mindennapokon fáradhatatlanul és igazi hittel kiállni eléjük nem könnyű feladat és a munka gyümölcse sokszor csak később érik be. A pedagógusok a jelenben dolgoznak, de a jövőt építik, miközben a világ folyamatosan változik. Ebben a folyamatosan változó világban kell a pedagógusoknak helyt állni. Megfelelni az új kihívásoknak és folyamatosan megújulni – fogalmazott a tankerület igazgatója.

Az ünnepségen megjelent pedagógusokat Csányi József Kiskunfélegyháza polgármestere is köszöntötte. Örömmel számolt be arról, hogy a városban emelkedik a gyermeklétszám. – Az elmúlt években tizenkét százalékkal több óvodást írattak be a félegyházi intézményekbe. Ennek köszönhető az, hogy igényként merült fel egy új óvoda építése, amely szeptemberben nyitotta meg kapuit a Móra Ferenc utcában – hangsúlyozta a városvezető. – Bízom abban, hogy a most ünnepelt pedagógusok érzik azt, hogy milyen fontos szerepet töltenek be az életünkben. Érzik azt, hogy a város és az itt élő emberek elismerik a munkájukat – tette hozzá Csányi József.

A köszöntők után adták át a díszdiplomákat azoknak a nyugdíjas kollégáknak, akik 50, 65, illetve 70 évvel ezelőtt szerezték első diplomájukat. Ők arany, gyémánt, vas, rubin oklevelet vehettek át. Ötven évvel ezelőtt szerezték első diplomájukat, ezért arany oklevelet kaptak: Drozdik György, Mayer Lászlóné (Makra Mária), Ónodi Lászlóné (Zalatnai Irén). Hatvanöt évvel ezelőtt szerezték első diplomájukat, és ezért vas oklevelet kaptak: Ádám Ferencné (Argat Mária), Balázs Gáborné (Mészáros Rozália), Basics Istvánné (Bense Ilona), Pintér Bertalanné (Szanyi Borbála), Takács Ferencné (Kádár Erzsébet), Tóth Vincéné (Csányi Erzsébet), Varga Jánosné (Zsibrita Luca)

Hetven évvel ezelőtt szerezte első oklevelét, ezért rubinoklevelet vehetett át: Benczéné Makrai Olga.

Kiemelkedő minőségű nevelői, oktatói munkájukért Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott: Lapsánszki Ferencné, Pálné Rádi Irma, Vasné Sipos Edit, Zomboriné Kis Katalin, Fodorné Bori Aranka, Kolláth Jánosné, Riskó Eszter és Tajti Gáborné.

Az ünnep zárásaként további elismerő okleveleket adtak át. A pedagógusnap ünnepi műsorában fellépett a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vonós kamarazenekara, a Dózsa György Általános Iskola és a József Attila Általános Iskola diákjai.