A kecskeméti báli szezon méltó nyitánya volt az idei orvosbál (galéria)

A Bács-Kiskun Megyei Kórházért Alapítványi Bál az elmúlt években Kecskemét legrangosabb társadalmi eseményévé nőtte ki magát. Így most szombaton is Kecskemét, valamint környéke társadalmi, gazdasági, politikai életének meghatározó szereplői vettek részt a Four Points by Sheraton Kecskemét hotelben rendezett bálon, ami egyúttal a kecskeméti báli szezon nyitánya is volt.

Ezt ne hagyja ki! Jelentkezz a szépségversenyre! 3 millió forintért, 3 fordulóban versenyeznek a Tündérszépek – várjuk a hölgyek jelentkezését! A bál – amit első alkalommal a tradicionális orvosbál hagyományteremtő utódjaként 2014-ben rendeztek meg – immár hatodik esztendeje „teltházas” esemény. Idén a bált Prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár nyitotta meg. A bál fővédnöke Prof. Dr. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma minisztere, védnökei pedig Dr. Svébis Mihály (Bács-Kiskun Megyei Kórház Főigazgatója), Szemereyné Pataki Klaudia (Kecskemét Város Polgármestere), Kovács Ernő (Kormánymegbízott Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal), Rideg László (Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnöke), dr. Salacz László (Országgyűlési Képviselő) voltak. A jó hangulatról a műsorvezető, Harsányi Levente, illetve Gönczi Gábor és a Smile zenekar gondoskodott az est folyamán. A műsorban közreműködött a Kecskemét City Balett és a Kecskemét Táncegyüttes.