A kalocsai Csokonai utcai óvoda is kapott sportpályát

Nagyszabású programból profitált – már másodszor – egy kalocsai óvoda: a Zöldfa utcai után a Csokonai utcai intézményben is ovisportpályát avattak múlt héten.

A 6×12 méteres, háromrétegű, sűrűn szőtt, úgynevezett töltetlen, vagyis rákkeltő gumigranulátumtól mentes műfűvel borított pálya 15 millió forintból készült el. A költségek nagy részét a Nemzeti Ovi-Sport Program finanszírozta, Kalocsa önkormányzata 4,5 millió forintot fizetett önerőként.

– Amikor elhatároztuk az előző sportpálya létrehozását, megbeszéltük elnök asszonnyal, hogy ha van rá lehetőség, szeretnénk még egyet. Megnéztük a lehetőségeinket, az alapítvány is, és úgy döntöttünk, hogy ebben a csodálatos óvodában is létrehozunk egy ilyen sportpályát, hiszen tudjuk, hogy a mozgáskultúrának a kialakítása a legkisebbeknél kezdődik – mondta a megnyitón dr. Bálint József. A leköszönő kalocsai polgármester felhozta: egyik utolsó közszereplésén örömmel vett részt az avatáson, de bízik benne, hogy a következő önkormányzatnak is lesz lehetősége új pályát építtetni.

– Ha a kicsikkel nem sikerül megszerettetni a sportot, illetve a mozgást, akkor a későbbiekben ez visszaüthet – utalt a korra jellemző módon arra, hogy a fiatal generációk „a számítógép bűvöletében vannak”, ezért nagyon nehéz őket kimozdítani.

– Az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány történetében ez a 395. átadott pálya, míg a megyében a 13., ebből kettő Kalocsán van – summázta Molnár Andrea. A szervezet kuratóriumának elnöke emlékeztetett: az alapítványt az Aranycsapat legendás jobbhátvédje, Buzánszky Jenő hozta létre (innen a pálya nemzetközi márkaneve, a „Kazal Kinderpitch”, a labdarúgó „Kazal” becenevéből) azért, hogy intézményi kereteken belül lehessen megvalósítani a sportágspecifikus testnevelést, mozgáskultúra-fejlesztést. Kifejtette: az alapítvány indulásakor arra jöttek rá, hogy sportpályák épülnek ugyan általános és középiskolákban vagy felsőoktatási intézményekben, de „az óvodákra valahogy senki nem gondolt”. Ezért választották küldetésüknek a legkisebbek kiszolgálását, nemcsak a műfüves pályával, hanem olyan hozzá tartozó eszközparkkal is, ami különböző sportágak űzésére alkalmas.

– Ez nem csak egy sportpályaépítő program. Egy olyan szakmai programot is tartalmaz, aminek keretében az óvodapedagógusok el tudják sajátítani a pálya és az eszközkészlet szakszerű használatát – magyarázta Molnár Andrea. – Szeretném megköszönni a város önkormányzatának, hogy határozatban biztosította a szükséges, harmincszázalékos önrészt, ami elengedhetetlen volt a program megvalósításához. Szeretném megköszönni azoknak a helyi és megyei vállalkozóknak is, akik a társasági adójukat kifejezetten abból a célból ajánlották fel az alapítványnak, hogy itt, ebben az óvodában tudjon megvalósulni a program – mondta hálásan.

A kuratóriumvezető elárulta: csak az alapítvány munkájának köszönhetően mintegy ötvenezer gyermeknek van lehetősége mindennapos mozgásra, és több mint 3500 óvodapedagógus végezte el az ehhez kapcsolódó tanfolyamot.