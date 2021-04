A gyerekeknek ajánlott a maszk viselése a tanórákon

Egy kecskeméti édesanya kereste meg szerkesztőségünket, mint elmondta, harmadikos kislánya osztályá­nak az órákon is maszkban kell lenniük, és ez nagyon megviseli a gyerekeket. Az Oktatási Hivatal intézkedési terve és jogszabály nem írja elő a kötelező maszkviseletet a tanteremben, ugyanakkor használata javasolt.

„Sírva jött haza a kislányom az iskolából és könyörgött, hogy másnap ne kelljen mennie. Kiderült, hogy egész nap kötelezték őket a maszk használatára, az osztályteremben, a tanórákon is. Pszichésen teljesen padlóra tette és egész nap fájt a feje. Egyáltalán nem volt rá felkészülve, hiszen előzetesen erről nem értesítették a családokat. Egyedül az osztályfőnök nem viselt maszkot, mondván, hogy ő be van oltva” – mondta el a szerkesztőségünket megkereső anyuka.

Mint megtudtuk, gyermeke harmadikos, de abban a kecskeméti iskolában, ahova a kislány jár, az elsősöknek is el kell takarniuk az orrukat és a szájukat a tanteremben is. Az édesanya mindezt azért is furcsállja, mert fia iskolájában maradt a korábbi rendszer, miszerint csak a közösségi terekben kell a maszkot feltenni, pedig a két iskola egyazon intézményhez (iskolaintegrációhoz) tartozik.

Az anyukától megtudtuk, kedden írt az iskolaigazgatónak, aki még aznap megköszönte észrevételét és ígérte, hogy intézkedni fog az ügyben.

Az Oktatási Hivatal még a tanév előtt, augusztus végén tette közzé intézkedési tervét a köznevelési intézményekben a járvány idején alkalmazandó eljárásrendről. Ez minden intézményre vonatkozik, rendelkezéseit az adott intézmény sajátosságainak megfelelően, a helyi lehetőségek szerint kell alkalmazni.

A jelenleg elérhető aktuális változatban az áll, az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb helyiségek bevonásával.

– A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező. A tanulók szellősebb elhelyezése céljából, amennyiben lehetséges, az oktatáshoz-neveléshez nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a tantermen kívül elhelyezni – ez áll az intézkedési tervben.

A dokumentum szerint a közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Szükség esetén a csoportok, osztályok számára elkülönített területeket lehet kijelölni a közösségi tereken belül. Mint írják, ha a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban javasolt a maszk viselése. Tehát

nem kötelező, csak javasolt, például a folyosón, aulában, könyvtárban, és csak a felsősöknek, tehát az ötödikes, hatodikos és nagyobb diákoknak.

Az intézkedési terv arra is felhívja a figyelmet, hogy a tantermi oktatás során az osztályok keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni.

– A szaktantermek, nyelvi termek kivételével az osztályok a tanítási nap során használják ugyanazt a tantermet. Amennyiben ez nem megoldható, az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni – szögezik le.

Úgy tudjuk, a maszkot több iskolában is fel kell venniük a most visszatérő alsósoknak (volt, ahol már ősszel is kötelező volt). Persze, ezt a gyerekek máshogy élik meg: van, akit nem zavar, másnak viszont nagyon kellemetlen.

Egy szülői szervezet megkeresésére korábban dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos azt írta: iskolai maszkviselésről jogszabály nem rendelkezik, az intézkedési terv alapján minden intézmény kialakítja saját járványügyi protokollját.

– A helytelen maszkviselés fokozott fertőződési kockázatot jelent. A gyermekek körében nehezen biztosítható az egész napos helyes maszkviselés, különös tekintettel az alsó tagozatosokra. Az esetleges egész napos maszkviselés a gyermekek szervezetét jelentősen megterheli, ezért nem látjuk biztosítottnak ezen szabály betarthatóságát. Megítélésünk szerint gyermekek esetében nem biztosítható a maszkok szabályos fel- és levétele, illetve tárolása például étkezési szünetekben – tájékoztatta a szervezetet az országos tiszti főorvos. Ugyanakkor leszögezte azt is: annak ellenére, hogy a maszkviselés szokatlan és kényelmetlen, a helyes viselés nem jelent egészségügyi kockázatot még akkor sem, ha órákig tart.