A fák visszanyesését tervezték, de tarvágás lesz Majsán

Váratlan problémával kellett szembesülni a majsai főtér átalakítása során. A templom körüli park fái­ról kiderült, hogy szinte valamennyi beteg, így a tarvágás mellett döntöttek.

– A visszanyesés és fiatalítás volt a feladatunk, de alighogy elkezdtük a munkát, sorra derült ki, mennyire betegek a parkban megmaradt fák – számolt be érdeklődésünkre Fogl András, a Városgazdálkodási Intézmény vezetője. Mint megtudtuk: a talajszinttől mintegy egyméteres törzsmagasságban már odvasak voltak a fák, amelyeket néhány éven belül el kellett volna távolítani és kituskózni. A fák látszólag egészségesek voltak, és egy korábbi röntgenezés – ami mintegy kétmillió forintjába került a településnek – során sem derült ki, hogy mekkora a probléma. A fonalgomba és a rovarok is sok kárt tettek a vegyes összetételű faállományban, ami amúgy már régóta vágásérett volt, és most a tarvágás mellett döntöttek.

A Petőfi téren az új buszöblök kialakítása miatt is vágtak ki fákat a Bajcsy-Zsilinszky és Szent László utca közötti területen, de a katolikus parókia előtti akácsor helyére is új fák kerülnek.

A kialakult helyzetről informális képviselő-testületi ülésen tájékoztatta az önkormányzatot Patkós Zsolt polgármester. – Ezek a fák már nem sokkal élték volna túl a főtér felújítását, éppen ezért döntenünk kellett. A képviselő-testület tagjait is elhívtam, hogy szembesüljenek a fák állapotával és döntsünk közösen – tájékoztatott a városvezető. A majsai főtérre – az altalaj javítását követően – előnevelt, földlabdás fák ültetését tervezik.