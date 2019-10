100 éves jubileumot ünnepeltek a szentmisén

Jakabszálláson a római katolikus templomban vasárnap délután dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét egyházmegye érseke tartotta meg az ünnepi szentmisét, melynek keretében az egyházközség megalakulásának 100. évfordulóját ünnepelték meg.

Az érsek felelevenítette a 100 évvel ezelőtti eseményeket.

– 1919-ben sok rossz dolog történt, gondoljunk csak a Tanácsköztársaságra, de történt egy nagyon jó dolog is. Jakabszálláson Kovács Vince megszervezte és megalapította az egyházközséget. Akkor még nem Jakabszállásnak hívták a települést, hanem Szabadjakabszállásnak. Kovács Vince ekkor még fiatal pap volt, 1910-ben szentelték pappá. Sok megpróbáltatáson ment keresztül, harcolt az orosz, az olasz és a francia fronton is az I. világháborúban. Utána a váci püspök arra törekedett, hogy az Alföldön, a tanyai világot hitélettel lendítsék fel. Kovács Vince Jakabszálláson kapta ezt a missziót, ahol korábban magánházakban tartottak miséket. 1919-ben alakította meg az egyházközséget, az anyakönyvezetést, később megvalósult a templomépítés is – mondta el dr. Bábel Balázs érsek, majd hozzátette, abban a szerencsében volt része, hogy papnövendékként még találkozhatott Kovács Vincével a betegágyánál.