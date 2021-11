Két vonat ütközött, sok a sérült

A brit vasúti infrastruktúra fenntartásáért felelős cég, a Network Rail tájékoztatása szerint a balesetben, amely Salisbury vasútállomásától nem messze, egy vasúti alagútnál történt, két vonat ütközött össze. Az egyik a dél-angliai Portsmouth kikötőváros és a nyugat-angliai Bristol, a másik a londoni Waterloo pályaudvar és a Devon megyei Honiton kisváros között közlekedett.

A kisiklott vagon az egész környékbeli vasúti szakasz jelzőrendszerét működésképtelenné tette, és a London felől érkező vonat ezután ütközött neki a Bristolba tartó, Salisbury vasútállomásához közelítő szerelvénynek.

A BBC brit közszolgálati médiatársaság értesülése szerint a balesetben hozzávetőleg tizenketten sérültek meg, egyikük sem súlyosan.

A major incident has been declared after two trains collided in Salisbury, leaving several people injured.

In total, 17 people are reported taken to hospital.

