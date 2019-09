Öt vízsugárral körülhatárolták a tűzoltók a lángokat Tiszakécskén, ahol korábban a Virág utcában ütött ki tűz.

Teljesen kiégett egy melléképület Tiszakécskén, a Virág utcában. A területen egy szemétrakás is ég, valamint egy lakóház tetőszerkezetét is elérték felerészben a lángok. A település önkormányzati tűzoltói mellett a kecskeméti és a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is elindult az esethez.

Később kiderült, hogy az udvarban szemétrakás, valamint egy száz négyzetméteres vályogfalú, pala- és nádfedésű épület teteje égett, amelyet le kell bontani. Egy hetven négyzetméteres, vályogfalú, cserépfedésű épület falai két négyzetméteren bekormozódtak a tűztől. Egy másik, lakatlan lakóépület födémszerkezete két négyzetméteren omlott be. Az udvarban egy romos melléképület is állt. A kecskeméti, a kunszentmártoni hivatásos és a tiszakécskei önkormányzati tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak az utómunkálatokon. A nádfedésű épület lakója hozzátartozóknál kap elhelyezést.