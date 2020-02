Két kislányát veszítette el a család a balesetben

Mindenkit sokkolt a vasárnap délelőtt az egyik katonatelepi vasúti átjáróban történt tragédia. Szörnyethalt két kislány, akik a nagymamájukkal utaztak abban az autóban, amely a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott és nagy sebességgel belerohant a Szeged felé tartó Intercity.

Fekete zászló lobog a katonatelepi Mathiász János Általános Iskola homlokzatán, gyertyák, mécsesek az iskola előtt és az aulában is, Niki (†8) és Szandi (†11), a vasárnapi tragédiában elhunyt testvérpár ebbe az iskolába járt. Gyertyák égnek Katonatelepen a Barka utcai vasúti átjáróban is, ahol vasárnap délelőtt 9 óra után nem sokkal történt a baleset. Információk szerint a 62 éves nagymama a boltból tartott hazafelé unokáival, amikor a katonatelepi vasúti átjáróban a tilos jelzés ellenére a sínekre hajtott, ahol összeütközött a Budapest felől érkező és Szeged felé tartó Hírös Intercityvel. Az ütközés erejétől kettészakadt a piros színű Suzuki. A hátsó ülésen utazott a két kislány, akik a helyszínen életüket vesztették. Az autó két darabra törve, egymástól ötven méterre feküdt a vasúti töltés mellett. Szemtanúk elmondása szerint a nagymama a saját lábán szállt ki a roncsból, sokkos állapotban sikoltozva szólítgatta unokáit. Az idős asszonyt a mentők súlyos, de nem életveszélyes állapotban szállították kórházba.

– A gyerekek apja hívott telefonon, hogy próbálta a gyerekeket elérni, de nem vették fel a telefont, ezért ment el keresni őket, közben a telefonban hallottam a mentők szirénáját, ekkor tudtam már, hogy nagy a baj – mesélte lapunknak Farkas Rozália, a balesetben elhunyt kislányok édesanyja, aki elmondta, hogy a gyerekek nyolcan vannak testvérek. Az édesanya megtörten nyilatkozott arról, hogy egyelőre azt sem tudja, hogy merre mit intézzen. – A testvérek közül kettőt hétfőn elvittem az óvodába, ők még nagyon kicsik, nem értik az egészet, nekik játszani kell. A 14, 16 és 17 éves gyerekeket kivettem az iskolából, itthon vannak velem és a legkisebb kétéves testvérükkel, egyedül nevelem őket – mondta az anya, aki nem érti, miért nem ment a gyerekek apja a lányokkal, miért engedte egyedül őket az anyósával, akit egyelőre nem szeretne látni.

– Niki második, Szandi ötödik osztályba járt, nagyon aranyos, kedves és szorgalmas kislányok voltak, nagyon szerettük őket – nyilatkozta lapunknak Kisberk Hella, a Mathiász János Általános Iskola igazgatója, aki elmondta, hogy a tragédia híre rövid idő alatt bejárta Katonatelepet, mindenkit sokkolt a hírt.

– Hétfő reggel az iskolába érkező gyerekek többsége már tudott az esetről, de a pedagógusok is elmondták nekik és beszélgettek velük. A legnehezebb helyzetben az a két osztály van, ahova a két kislány járt, az osztálytársak még nehezebben tudják ezt feldolgozni, nekik az iskolapszichológus segít. Elsősorban ezzel tudjuk segíteni a gyerekeket, hogy megpróbálják feldolgozni, megérteni ezt a szörnyűséget – mondta el az igazgatónő, akitől megtudtuk azt is, hogy a gyerekekkel közösen gyertyákat gyújtottak az iskola aulájában és abban a két osztályteremben, ahova jártak a kislányok.

Az igazgatónő hétfő délelőtt találkozott a balesetben elhunyt két gyermek édesanyjával. Elmondta, hogy az iskolában a pedagógusokkal beszélgettek arról, hogy milyen módon tudják segíteni a családot a későbbiekben, akár anyagilag is.– Több szülő is megkereste az iskolánkat, hogy segíteni szeretnének, egyelőre azonban konkrétumokat nem tudok mondani, hiszen még annyira friss az egész, hogy mi is csak most próbálunk felocsúdni ebből az egész rémálomból – tette hozzá az igazgatónő.

Dr. Fekete Gábor katonatelepi önkormányzati képviselő hétfőn találkozott a gyermekek édesanyjával, elmondta, a város vezetőivel egyeztet arról, hogy a család mielőbb gyorssegélyt kapjon az önkormányzattól. A képviselő addig is személyesen segített anyagilag a családnak.

Dr. Fekete Gábor a Katonatelepi közügyek privát Facebook-csoportban hétfőn egy bejegyzést tett közzé, melyben megerősítette, hogy gyűjtés indul a család részére.

Mint írta: „a tragédia nagyságán, a fájdalom erején enyhíteni nem tudunk, de ennek ellenére segítenünk kell, hogy legalább a kialakult életheyzet ne romoljon tovább. Így a gyermekek édesanyjának jóváhagyásával gyűjtést rendezünk a család részére. A család az összegyűlt pénzösszeget a saját belátása szerint használhatja fel.”

A bankszámlaszám: Városi Szociális Közalapítvány 11732002-20322144 (OTP Bank Nyrt.)

Kérik, hogy a közlemény rovatba feltétlenül tüntessék fel, hogy „adomány Nikoletta és Alexandra családja részére”.

A képviselő járt a tragédia helyszínén is, egyelőre azonban arra vonatkozóan nem tudott nyilatkozni, hogy szükséges-e a vasúti átjáró biztonságosabbá tétele, az átjáróban ugyanis nincs sorompó, ezt a kérdést szakemberek fogják vizsgálni – közölte. A MÁV megerősítette: nem a fényjelzés volt a hibás, a tragédia idején a fénysorompó szabályosan működött.

– A rendőrség halálos közúti közlekedési baleset gondatlan okozásának vétsége és vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen – tájékoztatta lapunkat Horváth Erika rendőr főhadnagy, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, aki elmondta, hogy a baleset pontos körülményeit szakértők bevonásával vizsgálják.