Életét kockáztatva mentette meg a rendőr az öngyilkosságra készülő nőt

Az adrenalin rendesen dolgozott a kecskeméti rendőrben, de egy pillanatig nem gondolkodott, kimásszon-e tetőre a leugráshoz készülő asszonyhoz. Kováts Zsolt őrmester rutinosan mozgott a hatemeletesen, ami nem csoda, hiszen korábban ácsként sok időt töltött el tetőkön. Járőrtársa, Magyar Tamás segítségével végül sikeresen behúzták az ellenkező nőt az ablakon.

Május 26-án, kedden délután 2 óra 38 perckor érkezett a telefon a Kecskeméti Rendőrkapitányságra, hogy a Gyenes Mihály tér egyik hatemeletes társasházának tetejére egy nő kimászott a tetőtéri ablakon, és azt kiabálja, hogy le fog ugrani. A Kecskeméti Rendőrkapitányság járőr alosztályának két fiatal őrmestere, a 23 éves Magyar Tamás és a 24 éves Kováts Zsolt hallotta ezt a rádióforgalmazásban, és azonnal bejelentkeztek az ügyeletre, hogy a helyszínre sietnek.

A szolgálatban lévő rendőrpárosok közül ők értek oda elsőként, két három perccel a bejelentést követően. Nyolc-tíz lakó, járókelő állt a társasház előtt, és nézték aggódva a drámai jelenetet, ahogy az öngyilkosságra készülő nő kint áll a meredek tetőn. A két rendőr nem habozott, felrohant a hatodik emeleti lakásba, amelynek résnyire nyitva volt az ajtaja. Belépve azt látták, hogy egy férfi az ablakon kihajolva próbálja visszahúzni az asszonyt, sikertelenül.

– Mérlegelés nélkül kimásztam a tetőre az ablakon keresztül. Nem volt idő gondolkodni, kötelet keresni, hogy kikössem magam, azonnal cselekedni kellett – idézte fel Zsolt, aki határozott nemmel felelt a kérdésre, nem tartott-e a hajmeresztő mutatványtól. Majd mosolyogva elárulta: szakmája szerint ács és tetőfedő, rengeteget dolgozott házakon, így elég sok rutinnal rendelkezik a magasban történő mozgáshoz. Tamás az ablakhoz állt, készülve arra, hogy a kellő pillanatban ő is megfogja a nőt.

A rendőrök igyekeztek megnyugtatni a 43 éves asszonyt, aki folyamatosan azt kiabálta, hogy véget akar vetni az életének, hagyják őt békén, le akar ugrani. Kováts Zsolt a hófogókon állva stabil pozíciót igyekezett felvenni, magához szorított a nő lábait, de nem volt könnyű dolga, mert – ahogy az őrmester felidézte – folyamatosan rúgkapált. A rendőr a másik kezével félretolt pár cserepet, hogy a tető léceiben meg tudjon kapaszkodni, és ne essenek le a húszméteres magasságból. Apránként így sikerült a nőt az ablak felé emelnie, Tamás pedig kinyúlt és a hóna alatt megfogva behúzta a szobába.

Bent továbbra is ellenállt, nem csillapodott le, kiabált, köpködött, úgyhogy a járőröknek figyelniük kellett rá, hogy ne tegyen kárt magában. Végül érkeztek a mentőszolgálat munkatársai, akik kórházba szállították. Ahogyan a lakásban tartózkodó férfi a rendőröknek elmondta, a nővel megromlott a párkapcsolatuk, és a helyzet annyira rossz lett, hogy az asszony az öngyilkosságot akarta választani.

– Tíz percnek tűnt az egész, pedig ott voltunk egy félórát. Villámgyorsan történt minden. Közben a többi egységünk és a tűzoltók is a helyszínre érkeztek – tette hozzá Magyar Tamás. A két elhivatott rendőr őrmester higgadtan, tárgyilagosan mondta el a történteket, de azt elismerték, hogy dolgozott bennük az adrenalin, hiszen ilyen veszélyes intézkedésben még nem volt részük. Az akciónak persze híre is ment, a két járőr a rendőrkollégáktól, parancsnokoktól és persze a családtól, barátoktól is sok gratulációt kap helytállásáért.

Zsolt 2015. szeptember 1-je óta teljesít szolgálatot a rendőrség állományában, volt a Készenléti Rendőrségnél, másfél évig a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltségen, tavaly január 1-jétől pedig a járőr alosztályt erősíti. Tamás három éve rendőr, ő járőrként kezdett Kecskeméten. Mindketten nagyon szeretik a hivatásukat és a váltásban jól összekovácsolódott csapatot.