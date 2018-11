Árokba hajtott egy autó Kocséron

"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sohasem kértél, csak adtál, minket itt hagytál. Szereteted a szívünkbe örökké él." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy GULYÁS ZOLTÁN kecskeméti lakos, 62 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. november 26-án, 14.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy id. DOMBI TIBOR helvéciai lakos, 63 éves korában elhunyt. Temetése 2018. november 26-án, 13.00 órakor lesz a helvéciai temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

"Felfogni a felfoghatatlant, nagyon fáj és nehéz. Örökké szívűnkben tart a szeretet és az emlékezés." Fájó szívvel emlékezünk VARGA FERENCNÉ Máté Erzsébet halálának 1. évfordulóján. Szerető családja.

"Emlékezzetek, s kérlek ne felejtsetek! Emlékezzetek és a végen túl is szeressetek! Emlékezzetek, s akkor talán örökre veletek lehetek!" Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága egyetlen fiunk, szeretett bátyám PETHŐ JÓZSEF kecskeméti lakos, 42 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése 2018. november 26-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Már tíz éve nincs köztünk. Emléke örökre a szívünkben él. id. MAJOR JÓZSEF halálának 10. évfordulójára. Nyugodj békében! Fiai, menyei, unokái, dédunokái.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SEMPERGER GYÖRGY Conti-40 Kft. dolgozója kecskeméti lakos, életének 58. évében elhunyt. Búcsúztatása 2018. november 24-én, szombaton 11.00 órakor lesz a kecskeméti református templomban. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. A gyászoló család.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FÖLDHÁZI SÁNDOR a Démász nyugdíjasa kecskeméti lakos, hosszantartó betegség után 82 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. november 23-án, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.

"Elment egy lélek ma ismét a Földről , Kit szívünk többé el sosem feled Csendesen figyelsz ránk már odaföntről, Legyen helyettünk : Isten Veled." Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága Férjem, Édesapánk, Testvérem, Nagyapánk BESZE PÉTER JÓZSEF ny. rendőr alezredes szűcsmester 2018. november 12-én 67 éves korában rövid szenvedés után szíve örökre megszűnt dobogni. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. november 23-án, 14.30 órakor lesz a kiskunfélegyházi Felsőtemetőben. A gyászoló család.

"Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek." (Máté 11,29) Tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy LÁZÁR JÁNOSNÉ Lipótzy Mária 2018. november 13-án méltósággal viselt rövid, de súlyos betegség után 88 éves korában csendben elaludt. Búcsúztatása a kecskeméti Köztemetőben lesz 2018. november 23-án, pénteken délután 15.00 órakor. A gyászoló család.

"Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten." Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyám, Nagymamám VÁRADI IMRÉNÉ Fazekas Gizella a Megyei Postahivatal nyugdíjasa kecskeméti lakos, 84 éves korában szíve megszűnt dobogni. Temetése 2018. november 22-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.

"Elfáradtál az élet tengerén Pihenj csendben a föld lágy ölén." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TASSI PÁL a Dutép, a Bácsépszer Rt. és a Baustár Kft. volt dolgozója kecskeméti lakos, 73. életévében 2018. november 15-én csendesen elunyt. Felejthetetlen halottunk földi maradványait 2018. november 23-án, 13.00 órakor a kecskeméti Köztemetőben helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HEGYESI ZOLTÁN 65 éves korában hirtelen eltávozott közülünk. Utolsó útjára 2018. november 22-én, 9.45 órakor kísérjük a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.

"Oly hirtelen jött halálom, ki sem tudom mondani: Isten veled családom." Fájó szívvel tudatjuk, hogy BÍRÓ TIBOR Kecskemét (hetényegyházi) lakos, 80 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2018. november 22-én, 13.00 órakor lesz a hetényegyházi temetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.

"Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet, Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek." Fájdalommal értesítjük szeretteit, barátait, hogy KLÁTIK GYULÁNÉ Dudás Margit vasdiplomás tanító 86 éves korában elhunyt. Hamvait a kecskeméti Köztemetőben 2018. november 23. napján, 14.00 órakor helyezzük örök nyugalomba. Gyászmise a kecskeméti Nagytemplomban 2018. november 24. napján 8.00 órakor lesz. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Gyászoló családja.

"Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna még élni, de a halál könyörtelen volt, el kellett menni. Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj ha látom könnyetek. Ha rólam szóltok mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BERA SÁNDOR a Kecskeméti Konzerv Kft. volt dolgozója Csokor utcai lakos, életének 62. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. november 21-én, 15.00 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a temetésen megjelennek, mély fájdalmunkban velünk együtt éreznek. A gyászoló család.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy JANKOVICS JÁNOS nyugalmazott alezredes 2018. november 4-én elhunyt. Drága halottunkat kívánsága szerint szűk családi körben 2018. november 14-én utolsó útjára elkísértük. A gyászoló család.

"Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban." Fájó szívvel tudatjuk, hogy MARKÓ GÁBOR kecskeméti lakos, 64 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2018. november 20-án, 9.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Minden külön értesítés helyett. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a búcsúztatáson megjelennek. A gyászoló család.

Mielőtt a roncsolt anyagon Diadalmas lelked megállt, S megnézve bátran a halált Hittel, reménnyel gazdagon Indult nem földi utakon, Egy volt közös, szent vigaszunk: A lélek él! Találkozunk! (Arany János) Férje, leányai és unokái mély fájdalommal tudatják, hogy Dr. ZÁHONYI ÁKOSNÉ Rádai Márta hosszú, nagy türelemmel viselt betegség után, 2018. november 3-án, életének 74. évében elhunyt. Szeretett halottunk búcsúztatása 2018. november 24-én, szombaton 11 órakor lesz a kecskeméti református temető ravatalozójában. (Teleki László utca 13.). A gyászoló család.

"Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. De az emlékeddel szívünkben maradtál, számunkra Te soha meg nem haltál." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TABAJDI ZOLTÁN városi tanácsos kecskeméti lakos, életének 74. évében türelemmel viselt hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2018. november 21-én, 10.45 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. A gyászoló család.

"Fájdalom költözött tíz éve szívünkbe, nem múlik el soha, itt marad örökre. Most sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van szerető családod. Könnyes szemmel nézünk fel az égre, szeretünk téged most és mindörökre." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk id. MAJOR JÓZSEF halálának 10. évfordulóján, aki ma lenne 85 éves. Fájó szívvel: fia Zoltán, menye Andrea, unokája Zoli.