Balogh Pál megbízott edző egyelőre felemás eredményeket ért el csapatával, mert bár Szegeden nagy bravúrral nyerni tudtak 2-0-ra, ezt követően hazai pályán kikaptak a sereghajtó Mosonmagyaróvártól 1-0-ra. Fontos pontokat hullajtott így el a Tiszakécske, de ezeket adott esetben megszerezheti hétvégén is. A Pécs ugyancsak a kiesés ellen küzd, közel a vonahoz, így győzelemmel zárkózna a TLC a riválisra. Ősszel nem született gól a két együttes első összecsapásán, erre nagy esély van most is, hiszen a felek igencsak hadilábon állnak egész idényben a gólszerzéssel. Vereség esetén nagyon nehéz lenne a folytatás a kécskei gárdának, mert akár tíz pontnál is több lehet lemaradásuk néhány körrel a vége előtt.

Kellenek a pontok

Fotó: Szentirmay Tamás

A Pécsi MFC–Tiszakécskei LC találkozó vasárnap 17 órakor kezdődik a PMFC Stadionjában.