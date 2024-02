Az edzőmérkőzések sorát a Dusnok az előző hétvégén kezdte el, akkor a vármegyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában szereplő Bácsborsód volt az ellenfél. A mérkőzést 5–0-ás félidő után 9–0-ra nyerte a Dusnok, Bolvári Zoltán és Rónai Antal egyaránt háromszor talált be a kapuba, de Hodován Bence, Mindszenti János és Bolvári Dávid is feliratkozott a gólszerzők közé.

Most szombaton a Bácsborsódhoz képest két osztállyal magasabban szereplő ellenfél, a Harta vendégei voltak a rácok.

– Ahogy az várható is volt, az első félidőben a hazaiak nagy nyomást helyeztek ránk – tekintett vissza a találkozóra Bolvári Dávid, a Dusnok játékosa, nem mellékesen elnöke. – Nehezen tudtunk támadást építeni, ellenben nekik akadt néhány ígéretes lehetőségük, de Bolvári I. Béka – nagy örömünkre – nagy formában védett. Végül a 35. perc környékén egy szép bal oldali tekerésből megszerezték a vezetést a hazaiak, a félidőben az eredmény már nem változott. A második félidőben egy kicsit tudtunk rátenni, és több helyzetet is kialakítottunk, ebben az időszakban kisebb is lett a nyomás rajtunk. Egyenlíthettünk is volna, ám Rónai Antal lövésénél a kapufa mentett, nem volt szerencsénk. Majd egy elpuskázott ziccerünk után vezetett hazai kontra elegendő is volt a hazaiaknak, hogy növeljék előnyüket. Ezt követően volt még itt is, ott is néhány kisebb lehetőség, de az eredmény már nem változott. Összességében egy jó meccset játszottunk, ez a meccse felkészülésnek tökéletes volt. A hazaiak megérdemelték a győzelmet, látszott rajtuk, hogy jó kis csapat – dicsérte az ellenfelet.

– Külön öröm volt a számunkra, hogy az erős ellenféllel szemben a csapatunkban öt ifista is szerepelt – vette át a szót Bolvári Zoltán, a csapat házi gólkirálya. – Ahogy az is, hogy nagyon szépen helytálltak a magasabb osztályú ellenfél otthonában.

A Dusnok a Bolvári I., Pozsonyi, Bolvári D., Jagicza, - Eleki, Rónai, Hodován, Mindszenti, Szász, - Bárdos, Bolvári Z. kezdővel lépett pályára, csereként bejöttek még Szarka, Novotnik, Sánta, Rátóti és Bakula

A Dusnok a következő felkészülési mérkőzését a jövő hétvégén a szerbiai Szivác ellen vívja, idegenben.