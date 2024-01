Szombaton a MÁV Előrét fogadta a bajnokin a Kecskeméti RC, és 3–0-ás vereséget szenvedett. Deák Márk, a hírös városiak vezetőedzője a mérkőzés előtt elmondta, hogy a csapatát ő nem az eredmény alapján ítéli meg, hanem az alapján, hogy mennyire akartak, mennyire hozták ki magukból a maximumot. Ez a 0–3 nem az a 0–3 volt, amikor bármilyen tekintetében elégedettségre lett volna a mesternek.

– Valóban nem volt kedvem ezúttal mosolyogni – tekintett vissza a mester. – Az első két játszmában sajnos mintha ott se lettünk volna a pályán, akkor nagyon akadozott a játékunk. A második szettben nagyon sok blokkot kaptunk, amitől elbizonytalanodtak a játékosok. A MÁV Előre azért hozzánk képest más volumenű csapat, és az első két játszmában mi tagadás, nem tudtuk felvenni velük a lépést. Amikor pedig lett volna lehetőségünk a szettnyerésre, akkor meg nem éltünk vele, a szett döntő szakaszában voltak nyitásrontások, és előjött az a hiba, hogy átszálló labdát nem tudjuk beütni egyből. Húsz fölött volt ez kiét olyan hiba, ami megpecsételte a csapat sorsát, hiába látszott visszajönni a meccsbe.

Adódik a kérdés, hogy a szombati, csalódást keltő meccs után mivel lehet felrázni a társaságot.

– Mindig mondom a srácoknak, hogy ami megtörtént, azon utólag változtatni már nem tudunk.

Ha meccs közben hibáztunk, akkor ne azzal foglalkozzunk, hogy hogy kellett volna, hanem azon, hogy mi lesz a következő lépés. És így van ez a meccsek tekintetében is. Az, hogy a kupában idáig, tehát az elődöntőig eljutottunk, már önmagában nagyon nagy szó. Mi tagadás, ennek az elődöntőnek a Kaposvár az esélyese, és ebből gondolom, hogy emiatt a srácok talán egy kicsivel lelkesebben és a szokásosnál felszabadultabban fognak majd játszani szerda este, mert az esélyességnek a terhe ezúttal nem a mi vállunkat nyomja, hanem a Kaposvárét. A csapatom egyébként tud nagyon jól is játszani, a sikerek benne vannak ebben a gárdában, csak rettentően hullámzó a teljesítményük, mert nagyon fiatalok a játékosok.

Aligha meglepő, hogy Deák Márk a Kaposvárt tartja a mérkőzés esélyesének, hiszen a bajnokságot tekintve a Kaposvár az Extraligában jelenleg a bajnoki tabella élén áll. Mindössze egy vereséget szenvedtek el eddig, az viszont biztató, hogy azt az egyetlen vereséget éppen Kecskeméten szedték össze, Deák Márk csapata 3–1 arányban győzte le a Somogy megyeieket. Ennek fényében érthető, hogy a vezetőedző képesnek tartja a csapatát a döntőbe jutásra.

– Ez majd attól is függ részesítsen, hogy a Kaposvár milyen napot fog ki majd szerdán, illetve rá egy hétre is, de képesnek tartom a csapatomat a továbbjutásra. A favoritok nem mi vagyunk, és akkor sem kell, hogy csalódottnak legyünk, ha esetleg a végén majd egy bronzéremért játszunk, akkor arra készülünk fel tisztességesen. Ha pedig döntőbe jutnánk, az most tényleg egy csoda szintű dolog lenne. Ami pedig a szerdai mérkőzéssel kapcsolatos elvárásaimat illeti, a fiaim felé az elvárás a szokásos. Engem mindig a mutatott játék érdekel. Kikaphatunk mi bárki ellen, ha az a csapat jobb nálunk, és nem tudtunk ellenük mit kezdeni annak ellenére, hogy megpróbáltunk mindent. Tehát az akaratot szeretném látni, a küzdést szeretném látni, az egymásért küzdést szeretném látni, és ezen felül természetesen az ellenfélen is múlik a dolog, hogy ők mire lesznek képesek.

Azaz sok múlik azon, hogy a csapatom melyik arcát mutatja.

Azért nem szabad elfeledni, hogy a Kaposvár egy mérkőzés híján veretlen, éppen mi tudtuk őket elkapni hazai pályán egy bravúr győzelemmel. Hogy mennyire hullámzó tud lenni a csapatom teljesítménye, arra a legkiválóbb példa, hogy képes legyőzni hazai pályán 3–1-re egy Kaposvárt, – persze elismerem, a Kaposváron akkor éppen átfutott valami betegség, azon a héten mindössze egyet edzettek, ez ugyanakkor mit sem von le az érdemeinkből –, aztán meg elutazunk Miskolcra, és nyögvenyelősen tudunk nyerni 3–2-er úgy, hogy a Miskolcnak még meccslabdája is volt.

Sok minden kontextus, illetve viszonyítás kérdése, az mindenesetre jelen esetben biztos, hogy a kecskeméti szurkolók – akiket nagy szeretettel vár a csapat a Messzi István Sportcsarnokba szerdán esete, hiszen nagy szüksége lesz a biztatásra – most azonnal aláírnák, hogy ezen a hétvégén 3–2-re nyerjen a KRC meccslabdát mentve úgy, hogy előtte legyőzte a Kaposvárt.

A mérkőzés 19 óra 30 perckor kezdődik, a visszavágót pedig egy hét múlva, Kaposváron vívják.