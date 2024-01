A második idényét tapossa a Kunbajai SE a vármegyei első osztályban. A megye kettes bajnokság megnyerését követően a vármegye egyes indulás előtt az volt a klubnál a célkitűzés, hogy a gárda karakteres tényezője legyen a bajnokságnak. Ezt a célt lényegében teljesítette a csapat már az első évben is, hiszen olyan gárdát láthattak a Kunbaja csapatában a vármegye minden pályáján bajnoki mérkőzésen, amelyet nem lehetett félválról venni, igaz, maga a konkrét helyezés, a 2022/23-as bajnokságban elért 8. hely némi csalódást azért okozott Kunbaján. A 2023/24-es bajnokság őszi idényének a zárásakor azonban már nem érheti szó a ház elejét, hiszen a csapat az élen zárt. A tizennégy mérkőzésből kilencet megnyeretek, mindössze hármat adtak döntetlenre, és mindössze kétszer kaptak ki. Ennek megfelelően kiváló volt a hangulat a közös évzáró vacsorán, amit még novemberben, az utolsó bajnoki mérkőzést követően tartottak meg. Ezen a vacsorán részt vett természetesen az egyesület vezetősége és az egész csapat, de meghívták rá a csapat fő támogatóit no meg a törzsszurkolókat is.

– Azt talán mondanom sem kell, hogy ez volt az az alkalom, amikor mindenki meg volt elégedve mindenkivel – tekintett vissza Varga Zoltán a záróvacsorára.

– A vezetőség is meg volt elégedve a csapat teljesítményével és főleg a hozzáállásával, a tabellán elfoglalt helyezéssel pedig maximálisan.

A szurkolók is elégedettek voltak a csapattal, és a játékosok is elégedettek lehettek a klubvezetéssel, hiszen az utóbbi az egész ősz folyamán mindenben a rendelkezésükre állt, minden kérésüket meghallgatta és igyekezett teljesíteni. Mi az 5.-6. hely megszerzését tűztük ki célul, és a társaság ezt a célt bőven túlteljesítette, ráadásul egyéb célkitűzéseink is megvalósultak. Elsősorban az, hogy sikerült egy nem csak jól focizó, de a labdarúgáshoz a lehető legkultúráltabban hozzáálló társaságot sikerüljön összeverbuválni. Korábban ugyanis volt nagyon sok panasz a Kunbajával szemben – még azt se mondom, hogy nem megalapozott –, arról voltunk hírhedtek, hogy sok nálunk a reklamálás, sok a durvaság, ennek megfelelően az egyik célunk az volt, hogy erre a mind az ellenfelek, mind a játékvezetők körében kialakult sztereotíp véleményre rácáfoljunk, ezt az általános véleményt szertefoszlassuk. És a játékkultúra, az valóban gyökeresen megváltozott, és az eredmények mellett ennek is nagyon örülünk, sőt, ennek örülünk igazán. Az ellenfelek és a játékvezetők ma már tudják, hogy aki a Kunbajával játszik, az nem háborút vív, az nem bulvárhírekbe fog bekerülni, hanem egy jó csapattal vív egy szakmailag is értékelhető, jó meccset.

Varga Zoltán az őszi kerettel kapcsolatban elmondta, hogy januárban a keret minden tagjával beszélgettek a folytatásról, és a januári állapot szerint mindenki marad. Komoly változások tehát nem várhatók, illetve erősíteni szeretnék a csapatot egy olyan ponton, ahol a vezetőség véleménye szerint ráfér.

– Neveket és konkrétumokat még nem tudok mondani, de úgy fest, hogy két csatárt tudunk még igazolni.

A befejező csatár posztja az, ami nálunk hiányposzt. A játékunk ezen a szinte rendben van, a helyzetkihasználásunk azonban gyenge. Pontos statisztikával természetesen nem tudok szolgálni, de elmondhatjuk az őszi meccsek alapján, hogy a csapat öt nagy ziccerből mondjuk egyet tudott kihasználni. Ezen lenne jó javítani, és az lenne a nagy előrelépés, ha az öt ziccerből kettőt vagy akár hármat tudnánk kihasználni. Hogy ez sikerül-e és hogy kik lesznek azok, az a közeljövő zenéje. Masalusic Nikola, a vezetőedzőnknek már vannak kiszemeltjei, tárgyalásban áll velük.

Köztudott, hogy a csapat délvidéki játékosokból áll, így adódik a kérdés, hogy a kunbajai vezetés, a kunbajai szurkolók mikor láthatják a tavaszi garnitúrát, amely az alapozást, a felkészülést általában Szerbiában végzi. – Ez annyiban változik az idén, hogy itt, Kunbaján is lesznek edzések is, és persze szokás szerint Szerbiában is. A csapat a tervek szerint Szabadkán kezdi meg a munkát. Amikor az időjárási viszonyok kedvezőtlenek, vagy bármilyen más okból nem tudnak Szabadkán edzést tartani, olyankor átjön a társaság Kunbajára.

A csapat tagjai számára az ugyebár jóval egyszerűbb a Szabadkán folytatott munkát, hiszen a munkahelye mindenkit Szerbiához köt.

A vezetőedzőnk, Nikola Masalusic Szabadkán utánpótlás edző, és azzal a szabadkai egyesülettel egyeztünk meg, amelynél ő dolgozik. A felnőtt keret tehát nem meglepetésszerűen fog felbukkanni február végén a bajnoki rajtra. A télen teljes szünetet egyébként nem tartott a csapat, hiszen a bajnoki zárás után konditermi edzéseket tartottak a játékosok, illetve egyéb egyéni munkákat végeztek, és teremben is rengeteget fociztak. A szervezett munka azonban január 12-én indult, akkor kezdték meg tervszerűen és közösen az igazi alapozást.

A felkészülési mérkőzések pontos menetrendje még ezután fog kialakulni, de a felkészülési mérkőzésekre is igaz, hogy azok mindegyikét nem kizárólag a Vajdaságban tudja le azt a csapat. –Szerbiai megye egyes és NB III.-as ellenfelekkel fog a gárda találkozni, de a legelső felkészülési mérkőzést itthon vívjuk, január 28-án, 13 órai kezdettel, Bácsalmáson, természetesen a Bácsalmás csapatával találkozunk.