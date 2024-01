Ahogy azt Szabó István a mérkőzés előtt is jelezte, ezúttal is a játékperceknek megfelelő terhelést adott játékosainak, így tulajdonképpen két részre osztotta a keretet. A koszovói együttes belement, így kétszer 50 percet játszottak a felek. Horváth Krisztofer a Csákvár elleni meccset még kihagyta kisebb egészségügyi probléma miatt, de ezúttal már ott volt a pályán, Kersák Roland viszont továbbra is hiányzott sérülés miatt. A mérkőzés keretből két fiatal, Hatvani Dániel és Szamosi Csanád maradt még ki az utazókeret tagjai közül.

Parádésan indulhatott volna a találkozó, hiszen egy szépen felépített, jobb oldali akció végén Lukács hozta nagy helyzetbe a berobbanó Zekét, azonban néhány méterről a jobb felső mellé lőtt kapásból a balhátvéd. A folytatásban is a kezdeményező, bátor játék dominált kecskeméti részről, de Banó-Szabó lövését blokkolták, Zsótér pedig pont a kapus kezébe tekert, ezzel lezárva az első negyedórát. Mindkét csapat játékosai keményen futballoztak, akadtak parázs párharcok is, ami sokáig az igazán nagy helyzetek rovására ment.

A 42. percben a csereként beálló Meszhi került ismét nagy ziccerbe, azonban se nem lőtt, se nem passzolt, így végül szerelték.

Szünetben jött a sorcsere mindkét oldalon gyakorlatilag, illetve a gól is. Percekkel a fordulás után Szendrei olvasott le egy passzt az ellenfél térfelén, majd jobbján érkező Meszhi elé tálalt, aki aztán némi állítgatás után a rövid alsóba lőtt (0-1). Továbbra is inkább a Llapi térfelén zajlott a játék, Varga után Fadgyasnak sem akadt komoly dolga, egy-egy veszélytelen átlövésnél emelkedhetett a pulzusszáma kicsit. A 65. percben Szendrei is tesztelte a koszovói portást, de a helyén volt. A hajrában Leoni próbálkozott távolról, de alaposan fölé tüzelt, a 90. percben viszont nagy sanszot kapott a KTE. Artnert vágták fel a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Pálinkás be is lőtte, kialakítva a 0-2-es végeredményt.

– Ahogy a meccs előtt is mondtam, nagyon jó ellenféllel találkoztunk. Kiváló körülmények között, jó időben futballozhattunk, annak különösen örülök, hogy 45 percnél több állt rendelkezésünkre egy-egy játékrészben. Főleg az elsőben nagyon meg voltam elégedve, mert magasan játszottunk, amit külön kértem a srácoktól. A rengeteg kemény párharctól azért eltekintettem volna ezúttal, de ez is benne van egy edzőmeccsben. Több helyzetünk volt, csak azt sajnálom, hogy ezeket kihagytuk. Ezzel együtt jobban játszottunk, láttuk azokat a játékelemeket, amiket megbeszéltünk. Szünetben sort cseréltünk, ott azért már látszott a minőségi különbség mindkét oldalon. Ezzel együtt is kombinatívan játszottunk, egy labdaszerzésből és egy büntetőből eldöntöttük a meccset. A végére kicsit csapkodó lett a játékunk, ennek nem örültem, mert több pontossággal és koncentrációval akár növelni is tudtuk volna még a különbséget. Mindenki odateszi magát, be akar kerülni a csapatba, nem mellesleg láthatóan és érezhetően szeret a KTE-ben futballozni. Ez a legfontosabb, a mai nap abszolút elérte a célját – értékelt Szabó István vezetőedző.

KF Llapi (koszovói I. osztály) – Kecskeméti TE 0-2 (0-0)

Felkészülési mérkőzés, Belek.

KTE (1. félidő): Varga B. - Májer, Szabó A., Belényesi, Katona L., Zeke - Vágó L., Zsótér, Banó-Szabó (Meszhi 40.), Horváth K. - Lukács D.

KTE (2. félidő): Fadgyas - Nagy O., Szűcs K., Polyák, Iyinbor, Leoni - Meszhi, Szendrei (Artner 77.), Derekas (Kovács K. 77.), Helmich- Pálinkás.

Gól: Meszhi (53.), Pálinkás (91.)