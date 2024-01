Ahogy arra a mérkőzés előtt Szabó István is utalt, a felkészülési időszak során kisebb betegségek és sérülések előfordulnak, emiatt nem kapott szerepet ezúttal Kersák Roland és Horváth Krisztofer sem a találkozón. A klub közlése szerint Tóth Barna sem lépett pályára, akinek 2024 nyarán lejáró szerződését több alkalommal is szerették volna már meghosszabbítani, azonban ezek a folyamatok nem jártak sikerrel. Tóth Barna játékjogát így megfelelő ajánlat esetén értékesíteni fogják az átigazolási időszakban ebben a helyzetben, de konkrét megállapodás még egyetlen klubbal sem született. A kerethez kapcsolódó hír még, hogy Kiss Bencével közös megegyezéssel szerződést bontottak.

Új arcok is pályára léptek a csapatban, Derekas Zoltán és Helmich Pál már a téli felkészülés eleje óta Kecskeméten készült, a Csákvár ellen kezdőként bizonyíthattak. Több fiatal is újra lehetőséget kapott mérkőzésen az NB I-es csapatban, így Artner Dávid, Kovács Kolos, Polyák Kristóf, valamint az NB III-as kerethez tartozó Hatvani Dániel.

A mérkőzésre Szabó István két részre osztotta a keretet, elöljáróban mindenkinek 45 perces terhelést irányzott elő szinte kivétel nélkül. Mezőnyben csordogált eleinte a játék, egy vendég fejes okozott némi izgalmat, majd a másik oldalon Derekas átlövése kerülte el a kaput. Jó húsz perc elteltével egyre több lehetőség alakult ki a csákvári kapu előtt. A 21. percben Nagy lőtt fölé Pálinkás lekészítéséből, majd Derekas sem talált kaput távolról.

A 33. percben már góllá érett az egyre erősödő kecskeméti fölény, egy formás bal oldali akció végén Leoni indította be a felzárkózó Iyinbort, akinek középre passzolt labdája először még lepattant egy védőről, de aztán Meszhi végül megtalálta a rést a kapu jobb oldalába lőtt (1-0).

A félidő végén további lehetőségek adódtak az előny növelésére, a 37. percben Artner passzából Leoni tört kapura, Pécsi azonban szépen védett. Három perccel később is ez volt a forgatókönyv, akkor Pálinkás hozta helyzetbe Leonit, aki megint nem tudott túljárni a vendég portás eszén. A félidő végén Pálinkás csúsztatta még kapura Artner beadását, de ezt is megfogta Pécsi.

Szünetben mindkét csapat gyakorlatilag sort cserélt, a játék képe azonban nem változott, sőt, gyakorlatilag végig a csákvári térfélen zajlott fordulás után a játék. A hatalmas mezőnyfölény kezdetben nem párosult nagy helyzettel, az utolsó passzokba, beadásokba és megoldásokba rendre pici pontatlanság csúszott, vagy odaért egy védő. A 68. percben Zsótér szögletét Belényesi fejelte fölé, majd nem sokkal ezután Zeke kitűnően centerezett, Szendrei lövésre lendülő lába elől azonban elpiszkálta a védő a labdát. A 75. percben már minden a helyére került, egy villámgyors akció Lukácstól indult, aki a jobb oldalon beindította Szendreit, lapos beadását aztán Banó-Szabó vágta be közelről (2-0). A hajrában még lett volna lehetőség a különbség növelésére, de újabb gól végül nem született, maradt a 2-0. További edzőmeccseit már Törökországban, a beleki edzőtáborban vívja meg a KTE a bajnoki rajtig, elsőként szerdán a koszovói Llpai ellen.

– A felvezetőben is elmondtam, hogy jelenleg a játékpercek a legfontosabbak, de természetesen két hét munkája után szerettünk volna valamit visszalátni is.

A fő hangsúly a játék fázisain, azon belül is a labdabirtokláson voltak, illetve a játékfelépítésen és a befejezéseken.

Nagyon tisztelem a Csákvárnál zajló munkát, jó viszonyban is vagyunk, de most a csapatok közötti osztálykülönbség kijött a pályán. Nagyon örülök, hogy a srácok betartották és csinálták, amit kértük tőlük, mindenki megkapta emellett azt a terhelést, amit terveztünk. Szintén említettem a meccs előtt, hogy kisebb sérülések, betegségek előfordulnak ilyenkor, így például Horváth Krisztofer sem tudott játszani ezúttal. Annak nagyon örülök viszont, hogy a hideg ellenére nagyon sok szurkoló kijött, akik Lukács Danit is hatalmas szeretettel köszöntötték visszatérése után. Jó volt látni, hogy amikor megindulunk a labdával, akkor nagyon komoly játékunk van, de gyakorlatilag bárkit kiemelhetek. Az eredmény igazságos, de jelenleg másodlagos. Sokat dolgoztunk, sokat futottunk, most hétfő reggelig van egy kis szünet, utána jön még két edzés, aztán kedden utazunk Törökországba – értékelt Szabó István vezetőedző.

Kecskeméti TE – Aqvital FC Csákvár 2-0 (1-0)

Kecskemét, 300 néző.

KTE (1. félidő): Fadgyas - Nagy O., Szűcs K., Polyák K., Iyinbor, Leoni - Derekes, Helmich (Hatvani 30.), Meszhi, Kovács K. (Artner 30.) - Pálinkás.

KTE (2. félidő): Varga B. - Májer, Szabó A., Belényesi, Katona L., Zeke - Zsótér, Vágó, Artner (Banó-Szabó 65.), Szendrei – Lukács D.

Gól: Meszhi (33.), Banó-Szabó (75.)